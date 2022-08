2.500 personas en el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola

El Institut Valencià de Cultura ha cerrado el 27.º Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, tras once intensos días de programación, con un total de 2.500 espectadores en los grandes conciertos del castillo del Papa Luna. Cabe destacar que los grupos valencianos Il Dolce Incontro y Nostrum Mare Camerata completaron el aforo existente.

El concierto que clausuraba el festival el 7 de agosto, ‘Agitato’, con una selección de Bach, Händel y Vivaldi a cargo del grupo Nostrum Mare Camerata, contó, además, con una nutrida representación institucional: la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit; el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Marga Landete; el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el director del festival, Leonardo Marqués, asistieron al acto.

La edición de este año del festival ha representado el regreso a la total normalidad tras dos años con restricciones de aforo por la pandemia. Al mismo tiempo, han vuelto las propuestas de acceso gratuito para el gran público, con el tradicional espectáculo piromusical en la playa Norte, que reunió a más de 100.000 personas, y dos conciertos de ‘Ba-rock fusió a la mitjanit’, una propuesta de música al aire libre en la plaza de Santa María.

Además, en la edición de este año las propuestas familiares no han sido actividades aisladas, sino que han tenido lugar durante todos los días de festival, con una visita guiada a la exposición ‘Instrumentos musicales del rey Sabio’ que se acompañaba de un concierto participativo en la Casa de l’Aigua. La actividad ha completado el aforo disponible cada día y corría a cargo de Mara Aranda y Jota Martínez, comisarios de la exposición y especialistas en la recuperación patrimonial.

Leonardo Marqués, director del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, se ha mostrado muy satisfecho por el transcurso de esta edición: “Finaliza la 27.ª edición del festival, que se ha convertido en la edición del reencuentro con la música, aunque en estos años no ha dejado de sonar en el castillo del Papa Luna, pero sí que hemos podido dar la bienvenida de nuevo a dos elementos que los últimos años no han podido estar presentes: la playa y el fuego. El espectáculo piromusical fue todo un éxito de público un año más y transmitió una enorme emoción con la propuesta de Pirotecnia Tomás y una selección muy acertada de obras de Händel. Me gustaría destacar también la buena acogida de las nuevas propuestas de este año, como la exposición, las actividades familiares y los conciertos de fusión”.

El Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola está organizado por el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Peñíscola.