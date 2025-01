Una estadounidense entra en shock por lo que ve en un centro comercial de Alicante: "No estaba preparada"

La globalización y las redes sociales han hecho posible que muchos viajeros descubran rincones de otros países que, de no ser por internet, nunca habrían conocido. Es el caso de Lisa, una estadounidense que, al visitar Alicante, España, quedó completamente sorprendida por lo que encontró en uno de los centros comerciales más conocidos de la ciudad.

En un vídeo que ha conquistado rápidamente TikTok, Lisa comparte su experiencia al adentrarse en El Corte Inglés, una de las principales cadenas de grandes almacenes en España. Mientras pasea por los pasillos del centro, Lisa no puede esconder su asombro. “Estoy dentro de El Corte Inglés. Recuerdo que la gente en TikTok me habló de este lugar. No estaba preparada para esto, chicos”, dice, mostrando su sorpresa ante la magnitud de la tienda.

A lo largo del vídeo, se la ve completamente impresionada por la elegancia del establecimiento, algo que, según admite, no esperaba encontrar en un centro comercial español. “Esto está en Alicante, España. Déjenme mostrarles lo hermosa que es esta tienda”, comenta mientras graba las amplias instalaciones.

Alamy Stock Photo Autobús pasando por El Corte Inglés, en la Avenida de Federico Soto, Alicante, Provincia de Alicante, Comunidad Valenciana

El vídeo se ha hecho viral en pocas horas, acumulando miles de visualizaciones y generando una oleada de comentarios de usuarios tanto de España como de otros países. En los mensajes, muchos se han mostrado sorprendidos por la reacción de Lisa, preguntándose qué esperaba encontrar en España. Otros, sin embargo, se han centrado en resaltar la diferencia entre las tiendas de Estados Unidos y las de España.

Entra en shock por lo que ve en un centro comercial

Para algunos, El Corte Inglés representa una propuesta única que no tienen en su país, destacando lo sofisticado y completo de su oferta. En este sentido, el concepto de grandes almacenes en España parece dejar una impresión muy distinta a la que muchos estadounidenses tienen de las tiendas en su país.

Por otro lado, algunos usuarios han aprovechado la publicación para hacer comentarios sobre las maravillas de España en general. Aunque reconocen que, como cualquier país, España tiene sus defectos, muchos se han mostrado sorprendidos por la calidad y el nivel de los comercios. “España tiene defectos como todos los países evidentemente, pero hay cosas que son una maravilla”, señala uno de los comentarios. Para otros, el país sigue siendo único y lo comparan con otras naciones, destacando su autenticidad y estilo propio: “Como España, nada”, escriben, subrayando lo especial que es este lugar.

Lo que más destaca en esta experiencia es cómo algo tan cotidiano, como una visita a un centro comercial, puede convertirse en un momento de asombro para alguien que llega desde un país con una cultura de compras completamente diferente. El Corte Inglés, con su mezcla de lujo y accesibilidad, parece captar la atención de los turistas por su diseño elegante, sus amplias ofertas y su concepto de tienda que va más allá de lo que muchos extranjeros están acostumbrados a ver en sus países.

Alamy Stock Photo Alicante, España, fuente iluminada frente a la tienda minorista El Corte Inglés en el distrito centro de la ciudad

Este fenómeno también pone en evidencia las diferencias culturales que, aunque a veces pueden parecer pequeñas, son notoriamente impactantes cuando se experimentan en primera persona. Lisa, al igual que muchos otros turistas, descubrió algo que, a pesar de ser tan común para los españoles, sigue siendo una maravilla para quienes vienen de fuera. En última instancia, su asombro refleja ese proceso de adaptación y sorpresa que viven los viajeros al conocer el día a día en un país diferente, demostrando que siempre hay algo nuevo por descubrir, por más que creamos que lo conocemos todo.