Detenido un joven de 19 años por apuñalar a una persona mayor para robarle en Torrevieja (Alicante)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años por presuntamente apuñalar a una persona de avanzada edad a la que había abordado en el portal de una vivienda de Torrevieja (Alicante) para robarle. Las investigaciones comenzaron a finales de junio, cuando los agentes recibieron el aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda en la localidad de Torrevieja.

Una persona de avanzada edad fue abordada por un joven que, al no lograr su objetivo, la apuñaló con un cuchillo tras la resistencia de la víctima, que sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el hospital, ha informado este cuerpo de seguridad.

Los agentes constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio, y el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes recibieron una nueva denuncia por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón, atribuido también a la misma persona. Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo de la localidad, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de vigilancia que culminó con su detención. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial, según las mismas fuentes.