Un camarero de Alicante escribe a su jefe para pedir su nómina y no da crédito a su respuesta: "¿Me amenazas?"

La relación laboral entre un jefe y sus empleados puede resultar un tanto complicada en determinadas situaciones. Incluso, surgen momentos de conflicto entre ambos debido a la perspectiva de cada uno. En algunos casos, llegan las amenazas y los despidos y se generan situaciones realmente complicadas, como la que ha vivido este camarero.

Ha sido la cuenta de X (anteriormente Twitter) de @soycamarero la que ha compartido la conversación entre este empleado y su jefe, que no ha terminado nada bien.

Es el camarero el que arranca la conversación: "Buenas tardes, llevo dos semanas sin que me llegue la nómina. Ya sabes que tengo a mi madre con lo del ictus y necesito el dinero para sus medicinas".

Para su sorpresa, el jefe le asegura que este mes "no va a cobrar" debido a que "faltaste dos semanas". El empleado no puede creer lo que está leyendo: "¿En serio? Sabes de sobra que tuve que irme corriendo a Madrid, no había trenes y tuve que ir en bus. Y hasta que no mejoró no pude volver, ya que no había nadie que se quedara con ella".

"Me da absolutamente igual, no me cuentes tu vida. Tienes un horario laboral que cumplir, me importa poco o nada. Y espérate que no cobres tampoco el siguiente que estuviste una semana sin venir", insiste el jefe.





Con cada mensaje, la conversación entre ambos sube de tono. "Hombre, evidentemente si me corto el brazo con un vaso de cristal que se me rompe mientras estoy de servicio, poco puedo hacer, ¿no?", cuestiona el camarero.

"Si no fueras un incompetente no te pasarían estas cosas y si no, ya sabes, ajo y agua que te importan más la juerga que el trabajo. Hay 20 más como tú detrás queriendo trabajar para mi así que no me toques los huevos", le recrimina su superior.

Despedido sin cobrar

En este punto, el trabajador explota definitivamente: "Pues muy bien, ya me tienes harto. Llevo 10 meses trabajando de lunes a domingo como un perro, sin días libres, y encima ahora no me pagas. Que esto no es solo a mi, lo que le hiciste a la pobre no tiene nombre, no me hagas hablar".

"Lo sabe todo el mundo, que nos tiene explotados y encima coaccionados a algunos. Te aprovechas de la necesidad de ajena para explotar a la gente", añade.

El trabajador asegura entonces que acudirá al bar al día siguiente para recibir el dinero que le deben, pero que su superior se niega a pagarle. La conversación termina con este último bloqueándole.





La explicación del camarero

Más de un millón de personas han visto ya la conversación y la publicación tiene cientos de comentarios. Sin embargo, algunos dudan de la veracidad de la conversación. Por ello, @soycamarero ha ido un paso más allá.

"Anoche al ver qué varios no se creían mi publicación (ni una sola vez he hecho un fake porque desgraciadamente esto pasa y no se necesita inventar nada) le hablé al chico del caso para ver si quería decirme el nombre del local o dar algo más de info. Este son los dos emails que me envió", ha escrito en su perfil junto a dos capturas de mensajes del trabajador.

Alamy, imagen de archivo





"Ya veo que se está liando", comienza diciendo el camarero. Asegura que no era su intención, ya que él solo quería poner en valor el caso, "no solo porque hay gente diciendo que es un invento, sino que encima tengo que ir mañana a devolverle la camisa reglamentaria".

Además, el joven prefiere mantener el anonimato y no decir tampoco el nombre del bar para no incurrir en un posible delito: "El nombre evidentemente no lo voy a dar, pero el bar está por la zona del carrus, en Elche. El que sea de por allí sabrá cual puede ser. Yo no me quiero meter en rollos con él, ya has visto".