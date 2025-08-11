Xàbia estrenará un aparcamiento de tres plantas con mirador al puerto y la bahía

Las primeras catas ya han comenzado en el Puerto de Xàbia para construir un aparcamiento de tres plantas con mirador, dentro del proyecto de integración del puerto en el municipio

El Puerto de Xàbia se prepara para una transformación histórica. Han comenzado ya las catas previas a la construcción de un nuevo aparcamiento elevado de tres niveles que contará con 123 plazas y una terraza-mirador con vistas panorámicas a la bahía, en el marco del proyecto de integración del puerto con el municipio.

La actuación, impulsada por la Generalitat Valenciana y la concesionaria del Club Náutico de Xàbia, forma parte de un ambicioso plan de reorganización del espacio portuario. Esta nueva infraestructura se levantará sobre la explanada que actualmente se utiliza para almacenamiento y aparcamiento en superficie.

5 millones de euros de inversión y diseño paisajístico

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado que el proyecto —con una inversión de más de 5 millones de euros— ya avanza con los estudios técnicos para redactar el proyecto constructivo y comenzar las obras en breve.

El diseño del edificio contemplará retranqueos en altura, uso de materiales integrados en el paisaje como piedra natural y acero corten, y un sistema de ajardinamiento con especies autóctonas. La azotea, abierta al público, funcionará como una plaza-mirador para el disfrute de vecinos y visitantes.

Un puerto más accesible y conectado con Xàbia

Además del aparcamiento, el proyecto contempla otras dos intervenciones destacadas:

La mejora estética y funcional de los edificios del Club Náutico para adaptarlos mejor al estilo arquitectónico de Xàbia.

La construcción de un nuevo pantalán, con el objetivo de optimizar el uso de la lámina de agua.

Todo ello, dentro de un modelo de colaboración público-privada entre la Generalitat, el Club Náutico y el Ayuntamiento.

Rosa Cardona: “Ganamos aparcamiento, vistas y un puerto más vivo”

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha valorado muy positivamente la iniciativa:

“Vamos a ganar 123 plazas de aparcamiento, muy necesarias en Xàbia, y los vecinos y visitantes podrán disfrutar en la planta superior de una plaza peatonal con un mirador que ofrecerá magníficas vistas del puerto”.

La actuación coincide con la tramitación de la prórroga de la concesión del Club Náutico, que finaliza en 2026, y que será clave para ejecutar esta nueva etapa del puerto.