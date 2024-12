Vicent Grimalt: “La reducción de jornada que propone la Comisión Europea supondría la muerte del sector pesquero”

Dénia - 4/12/24 - Inma Celda. Los socialistas consideran que si para impulsar la conservación de determinadas especies el sector tiene que permanecer paralizado durante un tiempo, deben articularse ayudas que permitan la subsistencia de las barcas o una reconversión del sector y, sobre todo, el sustento económico de las personas que dependen de él.

Ante la inminente negociación en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de las cuotas pesqueras para el año 2025, desde los Socialistas de Dénia se han sumado a la reivindicación del sector pesquero de la comarca de la Marina Alta y a la solicitud de moratoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que la cifra de capturas siga garantizando la viabilidad y rentabilidad de la flota de arrastre (en la Marina Alta, 35 barcas; 15 de Dénia). Comprometidos con los objetivos del Plan de Gestión plurianual europeo para las pesquerías demersales en el Mediterráneo Occidental, que se aprobó en el año 2019, para lograr la sostenibilidad de los caladeros, también han asegurado que “entendemos que la evaluación periódica de los resultados del plan y de los efectos sobre el sector deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer cada año la cuota de capturas”. Por lo tanto, en el momento actual, consideran que “la recuperación de los caladeros conseguida en estos últimos años y la evidente situación agónica a la que la nueva cifra de capturas aboca a la flota de arrastre han de ser valoradas para lograr un equilibrio que no condene a la desaparición a un sector económico básico y tradicional de la economía de las poblaciones costeras del Mediterráneo”. El ministro Luis Planas ya ha manifestado su oposición a la reducción de las jornadas de pesca a 27 anuales, "una propuesta decepcionante por parte de la Comisión Europea, que no tiene en cuenta los esfuerzos realizados por el sector pesquero y que impide la viabilidad de la flota de arrastre". Los días 9 y 10 de diciembre, en Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación defenderá en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea unas cuotas pesqueras que aseguren la viabilidad y rentabilidad de la flota española. España, Francia e Italia ya han suscrito una declaración conjunta para pedir a la Comisión Europea una moratoria de las medidas de gestión pesquera en el mar Mediterráneo para el 2025. El Plan de Gestión 2020-2025 estableció una reducción del esfuerzo pesquero de un 10% el primer año (respecto al número de días autorizados entre 2012 y 2017). Y en los cuatro años siguientes, el esfuerzo pesquero máximo debería recortarse un 30%. No obstante, los socialistas, han insistido en que “la recuperación de las especies del Mediterráneo tiene que ir unida a la no desaparición del sector. Si para impulsar la conservación de determinadas especies el sector tiene que permanecer paralizado durante un tiempo, deben articularse ayudas que permitan la subsistencia de las barcas o una reconversión del sector y, sobre todo, el sustento económico de las personas que dependen de él”. Desde los Socialistas de Dénia ya han contactado con el presidente del POSIT de Dénia para ofrecerle su apoyo y con la ejecutiva del PSPV-PSOE para poder hacer llegar al Ministerio la preocupación por el futuro de la flota pesquera de Dénia y la Marina Alta.