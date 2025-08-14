Sube la alerta: Dénia pasa a nivel naranja por calor en pleno cierre de fiestas de Moros y Cristianos

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Dénia podrían verse alteradas por la previsión meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas para este viernes 15 de agosto, y ha anunciado que la situación se intensificará el sábado 16 con una alerta naranja en la comarca de la Marina Alta.

Este cambio complica la celebración de uno de los actos más esperados: el Gran Desfile de Gala, previsto para la noche del viernes. Este evento, considerado el acto central y más vistoso de las fiestas, podría verse afectado por el calor extremo, que supone un riesgo importante tanto para los participantes como para el público.

La mirada está puesta ahora en la reunión con el CECOPI

Las alertas amarilla y naranja indican fenómenos meteorológicos con potencial peligro, especialmente en actividades multitudinarias al aire libre como las que se desarrollan durante estas fiestas.

Ante la situación, la FEMMICC (Federación de Moros y Cristianos de Dénia) se encuentra reunida con el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) para diseñar un protocolo de actuación que permita tomar decisiones en función de cómo evolucione el tiempo.

Desde COPE Dénia Marina Alta, informaremos en directo de cualquier novedad sobre la programación oficial y las posibles medidas preventivas ante esta ola de calor.