Rescatados dos senderistas con deshidratación en el Montgó en plena ola de calor y con alerta amarilla activada

Los bomberos evacuaron en helicóptero a los senderistas afectados por el calor extremo en la ruta del agua del Montgó

Dos senderistas de unos 20 años fueron rescatados por los servicios de emergencia mientras recorrían la ruta amarilla del Montgó, en la zona del Racó del Bou (Xàbia), durante una jornada de intenso calor en la que se encontraba activado el aviso amarillo por altas temperaturas.

El aviso de emergencia se recibió pasadas las dos del mediodía, momento en que se movilizó el helicóptero Alpha 01 del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, junto con el Grupo de Rescate de Montaña (GER) y una médica a bordo.

Tras localizarlos, el equipo descendió hasta el punto donde se encontraban los jóvenes, que sufrían un episodio de deshidratación severa. Uno de ellos presentaba mareos intensos y requería atención sanitaria urgente, mientras que el segundo se encontraba en un estado algo más leve.

Ambos fueron estabilizados en la montaña y evacuados mediante arnés y triángulo de rescate, siendo izados con la grúa del helicóptero. Desde allí, fueron trasladados al parque de bomberos de Dénia, donde les esperaba un equipo del Servicio Vital Básico (SVB) para continuar con la atención médica.

El operativo finalizó sin complicaciones, pero recuerda los peligros de practicar senderismo bajo condiciones extremas de calor, especialmente en rutas de alta exigencia como las del Parque Natural del Montgó.