Pedreguer quiere facilitar el acceso a la vivienda a la gente joven del municipio

Pedreguer ha puesto en marcha un proceso participativo para facilitar el acceso a la vivienda a la gente joven del municipio.

El objetivo es movilizar suelo público municipal y hacerlo desde una perspectiva social, colectiva y no especulativa, en un contexto en el que la presión turística dificulta cada vez más encontrar una vivienda digna y asequible en la Marina Alta.

La iniciativa surge tras la reciente visita del alcalde a Barcelona, donde pudo conocer experiencias de vivienda cooperativa que ya funcionan con éxito. Modelos que demuestran que el derecho a la vivienda se puede garantizar desde fórmulas colectivas y con vocación de servicio público.

Desde el Ayuntamiento explican que no se trata solo de construir viviendas, sino de impulsar un proyecto comunitario, arraigado al pueblo y pensado por y para la gente joven. El proceso participativo tiene como objetivo crear una cooperativa de vivienda en la que las futuras personas usuarias participen activamente en el diseño de los espacios y de la vida en comunidad.

La primera sesión participativa se celebró el pasado 20 de diciembre y contó con la participación de jóvenes interesados en el proyecto. Las sesiones continuarán durante los meses de enero y febrero.

Con esta iniciativa, Pedreguer apuesta por un nuevo modelo de acceso a la vivienda, basado en la cooperación y en el derecho a poder vivir en el propio pueblo, y quiere convertirse en un referente en la Marina Alta frente a la especulación inmobiliaria.