Entre nervis i il·lusió: les Falleres Majors de Dénia afronten el seu cap de setmana més especial
Paula Argudo i Elia Lull viuran les seues presentacions este divendres i diumenge, acompanyades de mantenidors molt especials
Denia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Dénia viu una setmana molt especial amb l’arribada de les presentacions oficials de les seues màximes representants falleres per a l’any 2025. Les Falleres Majors de Dénia, Paula Argudo i Elia Lull, han visitat hui els estudis de COPE Dénia Marina Alta juntament amb el president de la Junta Local Fallera, Christian Pellicer, per compartir com estan vivint aquestes últimes hores abans del seu gran dia.
Amb un somriure i visiblement emocionades, han coincidit a dir que estan passant “dies de molta emoció i molts nervis per complir este somni”.
Dos actes carregats d’història i sentiment faller
La presentació de Paula Argudo se celebrarà el divendres 20 de setembre a les 21 hores, mentre que Elia Llull viurà la seua presentació el diumenge 22 a les 12 hores. Dos moments únics i carregats de tradició per a aquestes dues joves que enguany representaran amb orgull a tot el món faller de la ciutat.
Les falleres estaran acompanyades per mantenidors molt especials. Paula tindrà al seu costat a Valentín Alcalà Martínez, faller de la Falla Oeste, dissenyador de marca a Alehop i autor del llibre Les Falles a Dénia. També va ser el creador de la imatge de les falles de 2018.
En el cas d’Elia, la seua mantenidora serà María de los Llanos Ygarza Pérez, fallera del Centre, professional del sector odontològic, membre de la Filà Alkamar i Capitana Mora de 2025.
Tot està ja a punt per a viure un cap de setmana ple d’emocions, germanor i orgull faller a Dénia.