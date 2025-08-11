Ni meteorito, ni estrella fugaz: Una bola de fuego ilumina el cielo de la Marina Alta

La bola de fuego cruzando el cielo, vista desde varios puntos de la Marina Alta

Quienes alzaron la vista al cielo este domingo por la noche se llevaron una inesperada sorpresa. Alrededor de las 23:50 horas, una brillante bola de fuego surcó el firmamento dejando tras de sí una estela incandescente que pudo verse desde distintos puntos de la Marina Alta, generando un gran revuelo en redes sociales.

Las primeras teorías apuntaban a un posible meteorito o incluso una estrella fugaz, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de la esperada lluvia de estrellas de las Perseidas. Sin embargo, especialistas han desmentido estas hipótesis.

Todo apunta a que lo que cruzó el cielo fue la reentrada a la atmósfera de un objeto procedente del cohete chino Jielong 3, lanzado tan solo dos días antes.

De acuerdo con los expertos, el objeto ingresó en la atmósfera terrestre a una velocidad aproximada de 29.000 km/h sobre el océano Atlántico. Tras sobrevolar la Península Ibérica —pasando por zonas como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia— continuó su trayecto hacia el mar Mediterráneo.

Durante su entrada, el rozamiento extremo con el aire provocó que el objeto se desintegrara en múltiples fragmentos incandescentes, generando así una bola de fuego visible desde muchas regiones del país. El fenómeno comenzó a unos 118 kilómetros de altitud, y sus fragmentos incluso sobrevolaron parte de Andalucía, creando un espectáculo que muchos captaron con sus cámaras o simplemente presenciaron con asombro desde la calle.

La hipótesis más probable, según apuntan desde el ámbito científico, es que los restos que no se desintegraron por completo cayeron finalmente en el mar Mediterráneo.