La Generalitat impulsa una mejora clave de los accesos a Xàbia con una inversión de más de 340.000 euros

La carretera CV-734, principal acceso a Xàbia, será objeto de un proyecto de mejora para reducir la saturación y aumentar la seguridad vial, especialmente en temporada alta

La Generalitat Valenciana ha licitado por 344.978 euros el contrato para la redacción del proyecto básico de mejora de la funcionalidad de la carretera CV-734 y su conexión con las carreteras CV-740 y CV-742 en el término municipal de Xàbia. El plazo estimado para completar el proyecto es de 24 meses.

La directora general de Infraestructuras Viarias, Mª José Martínez Ruzafa, ha explicado que esta actuación busca resolver los problemas de seguridad, tiempos de recorrido y saturación que sufren los accesos a Xàbia, especialmente durante los meses de verano, cuando la población del municipio puede llegar a quintuplicarse.

“Es una actuación prioritaria que se desarrollará minimizando el impacto ambiental”, ha señalado Martínez Ruzafa.

Dos líneas de actuación

El proyecto contempla dos intervenciones principales:

La mejora de la carretera CV-734 en un tramo de unos 7 kilómetros, así como su conexión con la CV-740 y CV-742.

La adecuación del nudo de conexión entre estas tres vías, analizando su estado actual y proponiendo soluciones técnicas para optimizar el tráfico.

Además, esta actuación se coordina con los proyectos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya está redactando para conectar la AP-7 con la N-332 a través de los municipios de Pedreguer y Gata de Gorgos, lo que permitirá aliviar el tráfico en la comarca y mejorar la accesibilidad a Xàbia.

Actualmente, el acceso a Xàbia desde la AP-7 se realiza a través de los enlaces de Ondara o Benissa, lo que genera una elevada carga de tráfico en la N-332 y afecta también a otros municipios cercanos como Gata de Gorgos.

Con esta licitación, la Generalitat da un paso importante hacia una solución integral y sostenible para la movilidad en uno de los destinos turísticos más visitados de la Marina Alta.