“Nos encontramos con gente en tacones”: el Grupo de Rescate alerta del aumento de imprudencias en la montaña

Con el buen tiempo, las rutas de montaña de la provincia se llenan de senderistas, excursionistas y amantes de la naturaleza. Pero lo que para muchos empieza como una escapada placentera puede convertirse en una situación crítica si no se toman las precauciones necesarias. Así lo ha explicado Juan Carlos Salinas, Cabo Especialista del Grupo de Rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante, en una entrevista en Herrera en COPE Dénia Marina Alta.

Salinas ha alertado del preocupante aumento de rescates en montaña, especialmente desde la pandemia, cuando el auge de las redes sociales ha popularizado rutas que no todos están preparados para afrontar. “Nos encontramos con gente con tacones”, ha comentado, subrayando la imprudencia de salir al monte sin equipación adecuada.

El calzado, precisamente, es uno de los grandes enemigos de los senderistas mal preparados. Salinas recomienda llevar zapatillas cómodas, de montaña, y a ser posible de media caña para proteger los tobillos. Además, advierte de que los rescates con helicóptero son los más complejos y costosos, tanto en recursos como en seguridad para el equipo.

Otros errores comunes incluyen no llevar suficiente agua —se recomienda un mínimo de dos litros por persona, especialmente con temperaturas altas—, no planificar la ruta, no consultar el parte meteorológico o no avisar a nadie del recorrido previsto.

Consejos básicos que pueden salvar vidas:

Planificar la ruta antes de salir

Equiparse correctamente

Consultar el tiempo

Llevar el móvil con batería

Avisar a una persona de confianza

Realizar actividades en grupo (mínimo 3 personas)

La montaña es un paraíso, pero no perdona. Y como recuerda Salinas, “la prevención es la mejor herramienta para evitar un rescate”.