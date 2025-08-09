La Diputación inyecta 4,5 millones en la Marina Alta para mejorar infraestructuras locales

La Diputación de Alicante destina más de 4,5 millones de euros a la Marina Alta a través del Plan +Cerca, con ayudas directas a 33 municipios y 3 entidades locales menores

La Diputación de Alicante destinará más de 4,5 millones de euros a 33 municipios y tres entidades locales menores (ELM) de la Marina Alta a través del Plan +Cerca, un programa inversor que busca reforzar las infraestructuras locales y apoyar a los municipios con menos recursos. Esta inversión beneficiará a una población cercana a los 200.000 habitantes.

El programa, dotado con más de 15 millones de euros para toda la provincia, ha sido rediseñado para priorizar a los pueblos con menos de mil habitantes, que recibirán la mitad del total de la cuantía. Además, se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes hasta finales de agosto, tras la modificación de las bases del plan.

“La prioridad de la Diputación es atender las necesidades de las localidades que disponen de un presupuesto más ajustado y menor número de habitantes”, ha señalado el diputado provincial y alcalde de Benissa, Arturo Poquet. Fondos para infraestructuras esenciales

Según ha explicado Poquet, los ayuntamientos podrán destinar los fondos del Plan +Cerca a actuaciones como el mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos, entre otras.

Además, ha subrayado que los consistorios tienen autonomía para decidir el destino del dinero, lo que permite adaptarse a las prioridades reales de cada municipio. “Esto demuestra la sensibilidad de la institución provincial a la hora de propiciar que el dinero llegue cuanto antes a las arcas municipales”, ha añadido.

El diputado también ha criticado al Gobierno central por reactivar las reglas fiscales que impiden a los ayuntamientos usar sus propios ahorros para atender demandas vecinales, reclamando “flexibilidad en la regla de gasto” y urgencia en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Reparto de los 4,5 millones de euros

A continuación, algunos de los municipios y entidades beneficiadas en la Marina Alta y las cantidades asignadas:

Llíber – 240.000 €

Jesús Pobre (ELM) – 240.000 €

La Vall de Laguar – 238.085 €

Sanet y Negrals – 202.790 €

Senija – 197.720 €

El Ràfol d’Almúnia – 199.085 €

Benigembla – 171.005 €

Benimeli – 150.335 €

Castell de Castells – 148.580 €

Sagra – 147.995 €

Els Poblets – 142.520 €

Murla – 176.075 €

La Vall de Gallinera – 175.880 €

La Vall d’Ebo – 109.150 €

Orba – 109.740 €

Beniarbeig – 109.680 €

El resto de localidades, como Calp, Dénia, Teulada, Benissa, Xàbia u Ondara, recibirán una aportación base de 62.000 euros, que podrán destinar libremente según sus planes municipales.