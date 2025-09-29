Desalojan vehículos en el Grupo San Andrés de Dénia ante el riesgo de inundaciones
Se trata de una de las zonas más sensibles en episodios de lluvias intensas en la ciudad
Denia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La lluvia vuelve a poner en alerta a Dénia. A las 9 de la mañana de este lunes, se ha procedido al corte del tráfico y al desalojo de vehículos en la zona del Grupo San Andrés, ante la previsión de posibles inundaciones.
Agentes de la Policía Local y personal de emergencias han localizado a los propietarios de los coches estacionados para retirarlos cuanto antes y liberar la zona, una de las más sensibles en episodios de lluvias intensas en la ciudad.
La medida forma parte del protocolo preventivo activado por el Ayuntamiento de Dénia, ante la alerta naranja por lluvias decretada por AEMET para toda la comarca.
Desde el consistorio se recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE DENIA
"Ojo, porque María Chivite va a tener que contestar a muchas cosas y esto se puede llevar por delante al gobierno de Navarra"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h