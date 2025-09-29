Desalojan vehículos en el Grupo San Andrés de Dénia ante el riesgo de inundaciones

Foto de archivo de la vista general del Grupo San Andrés en Dénia, una de las zonas más vulnerables a inundaciones durante episodios de lluvias intensas

La lluvia vuelve a poner en alerta a Dénia. A las 9 de la mañana de este lunes, se ha procedido al corte del tráfico y al desalojo de vehículos en la zona del Grupo San Andrés, ante la previsión de posibles inundaciones.

Agentes de la Policía Local y personal de emergencias han localizado a los propietarios de los coches estacionados para retirarlos cuanto antes y liberar la zona, una de las más sensibles en episodios de lluvias intensas en la ciudad.

La medida forma parte del protocolo preventivo activado por el Ayuntamiento de Dénia, ante la alerta naranja por lluvias decretada por AEMET para toda la comarca.

Desde el consistorio se recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.