Dénia retira 140 toneladas de posidonia en una sola noche en Les Marines

Las tareas de limpieza en el litoral de Dénia continúan en diferentes playas, combinando trabajos mecánicos y manuales para mantener las zonas en óptimas condiciones

El operativo de limpieza en el litoral de Dénia continúa a buen ritmo. Durante una sola noche se retiraron 140 toneladas de restos de posidonia acumulados en la zona de Les Marines, dentro de las tareas de mantenimiento intensivo que el Ayuntamiento está llevando a cabo para mantener en condiciones óptimas las playas del municipio.

Esta noche, las labores de limpieza continuarán en la Marineta Cassiana, donde se volverá a trabajar con maquinaria pesada para retirar los restos acumulados. Paralelamente, las cribadoras han actuado hasta Punta dels Molins, aunque cabe recordar que la playa de Els Molins, entre el Noguera y la escollera, es un espacio natural protegido, por lo que no se puede intervenir sin autorización expresa de la Dirección General del Medio Natural.

Ajuntament Dénia Maquinaria pesada trabajando de madrugada en la playa de Les Marines, donde se retiraron 140 toneladas de posidonia en una sola noche

Además de los trabajos sobre la posidonia, el dispositivo incluye otras acciones de mantenimiento como la limpieza manual de los accesos a las playas y la limpieza de señalización y mobiliario.

Ajuntament Dénia A pesar de los trabajos de retirada, el Ayuntamiento recuerda que la posidonia es un indicador de la buena salud del ecosistema marino

Desde el consistorio recuerdan que la presencia de posidonia es una muestra de la buena salud del ecosistema marino, aunque en algunas zonas se retiren los restos acumulados por razones de salubridad o accesibilidad.