Dénia ja coneix els trages de somni de les seues Falleres Majors 2026
Aquest cap de setmana Dénia viurà un dels moments més esperats del calendari faller amb la presentació de les Falleres Majors 2026
Dénia es prepara per celebrar aquest cap de setmana la presentació oficial de les seues Falleres Majors 2026, Elia Llull Ballester i Paula Argudo Bañó, que lluiran dos trages carregats de significat, bellesa i artesania valenciana.
Elia Llull, Fallera Major Infantil, desfilarà amb un meravellós trage en color Malachite, dels telars Vives i Marí, una combinació fresca, viva i plena de llum. L’indument complet es compon amb manteletes en or i cru, delicades i elegants y sabates d'artesania pensades per ballar tradició a cada pas. Un conjunt alegre i primaveral que reflectix la màgia i la il·lusió de la infantesa fallera.
Paula Argudo, Fallera Major de Dénia 2026, lluirà un elegant trage en blau infante, un to que irradia força i distinció. El teixit, també de Vives i Marí, rep el nom simbòlic de Poble de Dénia. La resta del conjunt manté l’excel·lència artesanal, amb manteletes en un delicat or que realça cada detall.
Presentacions i mantenidors
La presentació de Paula Argudo tindrà lloc el divendres 20 de setembre a les 21 h, mentre que Elia Llull viurà el seu gran dia el diumenge 22 a les 12 h, en dos actes carregats d’emoció.
Les Falleres Majors estaran acompanyades pels seus mantenidors. Paula estarà acompanyada per Valentín Alcalà Martínez, faller de la Falla Oeste i dissenyador de marca a Alehop. És autor del llibre Les Falles a Dénia i creador de la imatge de les falles de 2018.
Elia tindrà com a mantenidora María de los Llanos Ygarza Pérez, fallera del Centre i professional del sector odontològic. També és membre de la Filà Alkamar i Capitana Mora de 2025.
Tot està preparat per a viure un cap de setmana ple d’emocions, tradició i orgull faller a Dénia.