Dénia inicia sus Moros y Cristianos con protocolo especial para festeros

Cientos de personas llenaron la plaza del Consell para vivir en directo el pregón y el arranque oficial de las fiestas grandes de Dénia

Dénia se prepara para vivir este martes el inicio de sus tres jornadas más intensas de las Fiestas de Moros y Cristianos, justo en medio de una ola de calor que ha activado las alertas por altas temperaturas. El tradicional Desembarco Moro y el Acto de la Firma de la Tregua marcarán esta tarde el arranque oficial de los días grandes, con un espectacular despliegue en la playa de la Escollera Norte a las 20:00 horas.

Ante las previsiones meteorológicas, la presidenta de la FEMMICC Dénia, Amparo Mata, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad. Según ha explicado a los micrófonos de COPE Dénia Marina Alta , se ha establecido un protocolo de actuación específico diseñado por la doctora Ana Tolsa y consensuado con todas las filàs para minimizar los riesgos asociados al calor extremo.

“Pedimos a todos los festeros y festeras que extremen las precauciones, se mantengan bien hidratados y eviten, en la medida de lo posible, una exposición prolongada al sol”, ha recalcado Mata.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Dénia, declaradas de Interés Turístico Autonómico, combinan tradición, historia y espectacularidad. Este año, lo harán también con una dosis extra de prudencia frente al calor.