Dénia inicia sus Moros y Cristianos con protocolo especial para festeros

Hoy arrancan los tres días grandes de la fiesta

COPE Dénia Marina Alta

Cientos de personas llenaron la plaza del Consell para vivir en directo el pregón y el arranque oficial de las fiestas grandes de Dénia

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

1 min lectura

Dénia se prepara para vivir este martes el inicio de sus tres jornadas más intensas de las Fiestas de Moros y Cristianos, justo en medio de una ola de calor que ha activado las alertas por altas temperaturas. El tradicional Desembarco Moro y el Acto de la Firma de la Tregua marcarán esta tarde el arranque oficial de los días grandes, con un espectacular despliegue en la playa de la Escollera Norte a las 20:00 horas.

Ante las previsiones meteorológicas, la presidenta de la FEMMICC Dénia, Amparo Mata, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad. Según ha explicado a los micrófonos de COPE Dénia Marina Alta , se ha establecido un protocolo de actuación específico diseñado por la doctora Ana Tolsa y consensuado con todas las filàs para minimizar los riesgos asociados al calor extremo.

“Pedimos a todos los festeros y festeras que extremen las precauciones, se mantengan bien hidratados y eviten, en la medida de lo posible, una exposición prolongada al sol”, ha recalcado Mata.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Dénia, declaradas de Interés Turístico Autonómico, combinan tradición, historia y espectacularidad. Este año, lo harán también con una dosis extra de prudencia frente al calor.

