COPE Dénia prende la mecha festera de Moros y Cristianos con un especial lleno de voces y emociones

COPE Dénia Marina Alta ha celebrado este mediodía un programa muy especial con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Dénia, uno de los eventos más esperados del verano. Un espacio lleno de fiesta, tradición, emoción... y patrocinado por Café Licor Cerol, el rey indiscutible de la fiesta.

Durante el programa, hemos contado con la presencia de protagonistas clave de ambas capitanías, tanto moras como cristianas, que han compartido con nuestros oyentes cómo están viviendo estos días tan intensos, entre preparativos, emociones y orgullo festero.

El especial ha sido el mejor aperitivo para lo que está por llegar: esta tarde, a partir de las 20:00 horas, arranca uno de los actos más espectaculares del calendario festero con el Desembarco Moro y el acto de la firma de la tregua, en la playa de la Escollera Norte.

Y lo mejor: podrás seguirlo en directo en COPE Dénia Marina Alta.

Un año más, la fiesta se vive, se escucha… y se siente en COPE.