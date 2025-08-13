COPE
Podcasts
Denia
Denia

COPE Dénia prende la mecha festera de Moros y Cristianos con un especial lleno de voces y emociones

Muchos festeros han insistido en que no nos podemos perder el Desembarco Moro que tiene lugar esta tarde

Las filaes, acompañadas por las capitanías mora y cristiana, desfilan por la calle Marqués de Campo en el inicio oficial de las fiestas de Moros y Cristianos de Dénia 2025
00:00
Descargar

13:06H | 13 AGOSTO 2025 | MEDIODÍA COPE EN DÉNIA

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

COPE Dénia Marina Alta ha celebrado este mediodía un programa muy especial con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Dénia, uno de los eventos más esperados del verano. Un espacio lleno de fiesta, tradición, emoción... y patrocinado por Café Licor Cerol, el rey indiscutible de la fiesta.

Durante el programa, hemos contado con la presencia de protagonistas clave de ambas capitanías, tanto moras como cristianas, que han compartido con nuestros oyentes cómo están viviendo estos días tan intensos, entre preparativos, emociones y orgullo festero.

El especial ha sido el mejor aperitivo para lo que está por llegar: esta tarde, a partir de las 20:00 horas, arranca uno de los actos más espectaculares del calendario festero con el Desembarco Moro y el acto de la firma de la tregua, en la playa de la Escollera Norte.

Y lo mejor: podrás seguirlo en directo en COPE Dénia Marina Alta.

Un año más, la fiesta se vive, se escucha… y se siente en COPE.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE DENIA

COPE DENIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking