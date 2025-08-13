Sigue aquí en directo el Desembarco Moro de Dénia

Hoy, Dénia vuelve a revivir uno de los momentos más espectaculares y simbólicos de sus Fiestas de Moros y Cristianos: el gran Desembarco Moro y el acto de firma de la tregua. Será a partir de las 20:00 horas en la playa de la Escollera Norte, un escenario único en el que la historia, la pólvora y la tradición se funden con la emoción del público.

Y si no puedes estar allí, no te preocupes: aquí en COPE Dénia Marina Alta lo verás en directo. Vive cada instante de esta noche mágica desde cualquier lugar, a través este enlace.

Un acto cargado de historia

El Desembarco Moro es uno de los actos más esperados de las fiestas y simboliza el inicio de la conquista de la ciudad por parte del bando moro. Inspirado en episodios históricos del pasado medieval de la Marina Alta, este acto recrea la llegada de las tropas moras a la costa, desembarcando con antorchas, música y trajes de época, antes de enfrentarse simbólicamente al bando cristiano en una escenificación teatral y vibrante.

Tras la tensión inicial, llega el acto de la firma de la tregua, en el que ambos bandos pactan una paz temporal… que, como manda la tradición, será rota en los días siguientes, hasta la reconquista definitiva.

Este evento no solo atrae a vecinos y visitantes, sino que también pone en valor la riqueza cultural, patrimonial y festiva de Dénia, consolidando su fiesta como una de las más espectaculares de la Comunidad Valenciana.