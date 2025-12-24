Calp prepara la vuelta al cole del CEIP Oltà en sus nuevas aulas prefabricadas

El alumnado del CEIP Oltà de Calp se prepara para reanudar el curso escolar el próximo 7 de enero en las aulas prefabricadas ya instaladas

El alumnado del CEIP Oltà de Calp se prepara para reanudar el curso escolar el próximo 7 de enero en las aulas prefabricadas ya instaladas. Estas nuevas instalaciones han recibido recientemente el mobiliario y el material necesarios, enviados por la Conselleria de Educación, para que todo esté listo tras las vacaciones de Navidad.

Durante estos días, se está llevando a cabo el traslado del material desde el actual centro educativo a las aulas provisionales. En estas tareas de acondicionamiento colaboran las brigadas municipales y el personal de limpieza del Ayuntamiento, junto con la empresa instaladora y el personal docente del colegio.

Inspección municipal

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha visitado el complejo esta mañana para comprobar la marcha de los trabajos. Lo ha hecho acompañada por la concejala de Educación, Mariola Mulet, y el concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra.

Objetivo: desmasificar las aulas

Las aulas prefabricadas se han instalado en una parcela de aproximadamente 6.900 metros cuadrados. Este terreno se encuentra junto a otra parcela que ya acoge las instalaciones provisionales del nuevo instituto de educación secundaria.

Ambas parcelas han sido cedidas por el Ayuntamiento de Calp a la Conselleria de Educación con el objetivo de contribuir a la desmasificación de los centros educativos del municipio.