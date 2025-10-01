Calp lleva su gamba blanca a Alicante Gastronómica con stand propio y showcooking de chefs locales

El Ayuntamiento de Calp participará en la VII edición de la feria Alicante Gastronómica, que se celebrará del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial IFA de Alicante. Durante cuatro días, el municipio mostrará lo mejor de su gastronomía local, con especial protagonismo para la gamba blanca de Calp, que recientemente ha recibido un distintivo de calidad.

Calp estará presente con un stand propio, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Calp, la Asociación de Empresarios de Calpe (AEMCO) y CREAMA. En el stand se ofrecerán dos degustaciones diarias de gamba blanca, programadas a las 12:00 y 19:00 horas, para poner en valor este producto local de alta calidad.

Además, el viernes 3 de octubre, Calp participará en el espacio “Saborea Costa Blanca”, organizado por el Patronato de Turismo Costa Blanca, con un showcooking a cargo de los chefs José Manuel Miguel y Diego Laso. El evento culinario, que tendrá lugar de 11:00 a 11:45 horas, ofrecerá propuestas basadas en los sabores tradicionales de Calp.

La feria Alicante Gastronómica, consolidada como una cita de referencia a nivel nacional, está dirigida tanto al público general como a profesionales del sector. Los profesionales interesados en asistir deben realizar su acreditación previa a través de la página oficial del evento.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Calp refuerza su estrategia de promoción turística y gastronómica, apostando por productos locales sostenibles, de alta calidad y con identidad propia.