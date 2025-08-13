Alerta amarilla en la Marina Alta para este viernes: el tiempo amenaza el Desfile de Gala de Dénia

Las altas temperaturas ponen en el foco el gran Desfile de Gala de Moros y Cristianos de Dénia

El tiempo podría empañar uno de los actos más esperados de las Fiestas de Moros y Cristianos de Dénia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas para este viernes 15 de agosto en la comarca de la Marina Alta.

Esta previsión pone en peligro la celebración del Gran Desfile de Gala, previsto para esa misma noche y considerado el acto central y más vistoso de las fiestas. Aunque por el momento no se ha comunicado ninguna novedad, desde la organización se mantienen atentos a la evolución meteorológica y han activado un protocolo de actuación.

Las alertas amarillas indican fenómenos que, aunque no extremos, pueden suponer un riesgo para determinadas actividades al aire libre, como es el caso del desfile, que reúne a cientos de festeros y miles de asistentes en las calles de Dénia.

En COPE Dénia Marina Alta seguiremos informando en directo de cualquier novedad sobre el desarrollo de los actos y la evolución del tiempo.