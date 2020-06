VÍDEO: Así son las primeras horas en las playas de Alicante tras la reapertura

Alicante estrena la fase 2 de la desescalada con la reapertura de las playas, entre otras medidas, y los primeros bañistas ya se están dejando ver por la orilla del mar en la mañana del lunes, siempre bajo un estricto control de la Policía Local, que vigila que se mantenga la distancia de seguridad y que los ciudadanos cumplan las normas.

Vídeo La Playa de San Juan (Alicante) reabre sus puertas a los bañistas

En el vídeo se puede apreciar que, por el momento, no hay masificación en la arena y la gente que está tomando el sol en la Playa de San Juan puede hacerlo a la distancia suficiente del resto, como ocurre en el resto de playas de la capital. Es día laborable y no hay turistas extranjeros ni de otras provincias, con lo que no hay problemas de aforo. El Ayuntamiento de Alicante también obliga guardar una distancia para pasear en la orilla del mar, con una franja de entre 6 y 10 metros entre el agua y las primeras toallas.

La Policía Local mantiene la supervisión en quads y con drones, y recuerda a los ciudadanos que han de cumplir las primeras normas anunciadas, como el acceso a la arena por las pasarelas habilitadas y el uso obligatorio de calzado en las mismas. Está permitido el baño, tomar el sol y realizar algunas prácticas deportivas al aire libre con todas las medidas de distanciamiento e higiene necesarias. Por el contrario, se mantiene la prohibición de utilizar los juegos infantiles o aparatos biosaludables.

PRIMER RESCATE EN EL AGUA

Por el momento, la primera jornada en fase 2 se desarrolla con normalidad, aunque la Policía Local y los bomberos se han visto obligados a rescatar del agua a una bañista de 22 años que tenía dificultades para salir en la Playa de San Juan. Ha sido auxiliada sin problemas y se encuentra bien según la Concejalía de Seguridad.