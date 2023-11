Torrecilla sobre la agresión de Mendes: "Está arrepentido, sabe que es una acción injustificada"

La agresión de Mendes no ha causado buen gusto en el cuerpo técnico. Torrecilla, que comparecía la mañana del viernes en la previa del partido en el que los alicantinos se enfrentam al Atlético Saguntino, reconocía que "no había podido ver las imágenes hasta después del partido" y que ha mantenido una conversación con el delantero bisauguineano. "Es una acción injustificada que no puede volver a repetirse", declaraba el técnico blanquiazul.

"Mendes está arrepentido. Él sabe que estas cosas solo perjudican al equipo". Y no es para menos. El delantero procedente del Tarazona es un jugador imprescindible dentro del esquema de Torrecilla. Con tres goles, es uno de los máximos goleadores junto a Alvarito, Ketu y Roger Colomina. Una sanción de cuatro partidos le obligaría a Mendes a ver desde la grada los partidos frente al Saguntino, Manresa, Peña Deportiva y Badalona Futur. Eso, sumado a la falta de minutos de Coscia, hacen de Mendes una pieza clave.

El Hércules se medirá al Atlético Saguntino el próximo domingo a las 12:00 en un Nou Morvedre que cuenta con una moqueta sintética de más de 15 años. Por lo que, el papel de Mendes en el juego aéreo y el trabajo físico será clave en un campo de reducidas dimensiones.