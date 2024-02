Todo lo que debes saber para que vivir en una comunidad no se convierta en un suplicio

Unos 45 millones de personas viven en comunidad en España, aunque parece que muchos no lo tienen claro y piensan que viven de manera individual y que su responsabilidad se limita a su vivienda. No quieren saber nada de lo que ocurre de puertas para afuera, de las zonas comunes. "Hay gente a la que únicamente le preocupa su casa y las zonas comunes es como si no fueran con ellas. Les preocupa tener una gotera en su vivienda, pero les da igual si pasa algo en la piscina, la escalera, el jardín... Eso ya no es cosa suya", explica Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo que explica que "la situación es tal que da la sensación de que hay personas que no saben vivir en comunidad donde son necesarias las normas de régimen interno".

Un ejemplo más de no tener conciencia de vivir en comunidad lo tenemos en el pago de las cuotas. " Hay propietarios que pagan religiosamente su hipoteca, pero no pagan la comunidad porque se creen que eso no es una obligación. De hecho, lo primero que se deja de pagar son precisamente las cuotas", explica Magro quien aclara que esos impagos conllevan a que los morosos no tengan derecho a voto en las reuniones de la comunidad, pero también a que no puedan usar los bienes comunes como piscina, sauna, local social... Unicamente pueden seguir haciendo uso de los bienes indispensables para la habitabilidad, es decir, del ascensor y parking. Para evitar la morosidad son necesarias normas y que los propietarios tengan muy claro que el impago de la comunidad conlleva recargos y puede terminar con un embargo de la vivienda o las cuentas.

Otro problema que afecta a las comunidades es el del alquiler vacacional. Cada poco tiempo llegan huéspedes nuevos y algunos pueden generar ruidos y demás molestias al resto de vecinos. Este tipo de alquileres como pisos turísticos se pueden también prohibir por la junta de propietarios siempre y cuando haya unanimidad. En el caso de que el propietario no haga caso, la comunidad puede presentar ante el juez una demanda por cesación.

A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta Vicente Magro con su guía "Soluciones a dudas que surgen en un comunidad de propietarios". El manual se ha convertido en el número uno de ventas en Amazon. Se basa en 472 preguntas y respuestas, agrupando el índice por materias. Incluye también un apartado dirigido a los presidentes de comunidad porque "el vecino que se encarga tiene que saber que tiene responsabilidad civil y penal. Es un trabajo más que tiene que realizar y por eso yo estoy a favor de que, no cobren, pero sí que queden exentos del pago de la cuota comunitaria por las labores que realizan", concluye el magistrado alicantino.