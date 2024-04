Teatro, pólvora y lectura: estas son algunas de las propuestas para este fin de semana en Alicante

El festival de música y danza urbana, las fiestas, y los libros apoderan este fin de semana de la ciudad. En el Teatro Principal el coro homenajea el comienzo de la humanidad. Recordar la Feria del Libro que se inauguró el pasado miércoles, que se mantendrá hasta el domingo; y la mascletà que cierra el mes de abril en la calle Lérida, en Pla-Carolinas. El Castillo continúa con sus tradicionales actividades y los talleres infantiles, Cultura en Barrios llega con la obra ‘La Granja’ en el museo Marq y el MACA continúa con El Laboratorio de letras e imágenes, los talleres infantiles de creación de Pop Ups y Kirigami y con sus saxofonistas en los ciclos SoniArt.

Terreta Urbana en Las Cigarreras

La 9ª edición del festival internacional de danza y cultura se celebra en el Centro Cultural el sábado y domingo con battles, campeonatos, contests, jams y muchas otras actividades que aseguran la diversión de los asistentes. Se podrá disfrutar de las clases de danza desde las nueve y media de la mañana y empezará a sonar la música de las jam areas y los distintos campeonatos de hip-hop, all styles, k-pop, house, etc. Ambos días cuentan con una posterior fiesta que dará comienzo a partir de las once de la noche.

Teatro Principal

El Coro Teatro Principal de Alicante homenajea a los comienzos de la humanidad, las civilizaciones y su comportamiento a lo largo de la historia en ‘Echoes’. La deconstrucción del ser humano, su valentía y su mediocridad envolverán a quienes quieran disfrutar de esta representación, donde todo se repite en una profunda espiral, dónde se puede tropezar varias veces con la misma piedra. Una obra dirigida por Marchu Lorente que el sábado 27 dará comienzo a las 20 horas.

Y para cerrar el fin de semana, el Principal acoge el domingo a las siete de la tarde la 13ª edición del concierto colectivo y benéfico compuesto por docenas de músicos locales, nacionales e internacionales para celebrar el Día Internacional del Jazz respaldado por la UNESCO cada 30 de abril. Un evento que celebran simultáneamente casi 200 países, los cuales han decidido que este año, los beneficios vayan se destinen a la salud mental.

Feria del Libro del 24 al 28 de abril

La Feria del Libro recoge en esta edición actividades tanto por la mañana como por la tarde. El fin de semana, estas actividades empezarán sobre las diez y media de la mañana, y aquí también se acogerán cafés con autores alicantinos, debates literarios y cuentacuentos y teatros para los más pequeños. Las casetas, por su parte, sorprenderán con firmas y ediciones especiales de algunos de los libros presentados en compañía de sus autores.

Mascletà

El último disparo del mes de abril del ciclo ‘Polvora tot l’any’ finaliza este domingo a las dosde la tarde horas en la calle Lérida, en Pla-Carolinas. La mascletà, que seguirá a un almuerzo popular organizado por las barracas y las hogueras del sector, animará a todos los alicantinos que quieran disfrutar del espectáculo sonoro. Los truenos y las explosiones también continuarán el próximo fin de semana, primero de mayo.

Castillo de Santa Bárbara

El taller infantil de la búsqueda del tesoro regresa este sábado al Castillo de Santa Bárbara a las once de la mañana. Una emocionante aventura de exploración alrededor del castillo que trae consigo una llamada a la memoria, donde cada piedra cuenta una historia de siglos pasados. Y el domingo 28 los tradicionales juegos ‘El jardín del Polvorín’ siguen entreteniendo y animando a todos los niños que se atrevan a entrar dentro de las murallas de la fortaleza.

Cultura en Barrios

La mañana del domingo, el teatro con objetos ‘La Granja’, para niños a partir de dos años, llega se representará en el museo el Marq a las doce del mediodía, de la mano de la compañía Teloncillo Teatro.

MACA

El Laboratorio de letras e imágenes regresa este sábado con un par de sesiones,a partir de las once, con ‘¡Plop! Un libro’, un nuevo modelo de actividad dentro de la programación de espacios culturales dirigidos a niños de entre cinco y doce años dónde aprender y descubrirán libros nuevos a través de la exploración, los juegos y la creación de Pop Ups y Kirigami.

SoniArt también regresa el sábado con Inés Badaló. El ciclo de conciertos dedicados a la promoción de música de nueva creación llega con la cantante acompañada del cuarteto de saxofonistas Lumina Ensemble. SoniArt viene desarrollándose desde octubre de 2021, esta nueva temporada 2024 se trata de la cuarta edición del ciclo.