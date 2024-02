SYMON: al rescate de la soledad no deseada de los ancianos de Alicante

Si ya es triste envejecer, mucho más lo es hacerlo en soledad. Una soledad no buscada con la que conviven 3000 personas mayores en la ciudad de Alicante. Esa soledad conlleva un riesgo mayor porque ¿qué pasa si la persona se cae, se desvanece y no se puede mover para avisar? Tal vez cuando alguien se de cuenta ya sea demasiado tarde. Se ganaría tiempo si estas personas que viven solas pudieran estar en cierta medida controladas y que, ante un problema similar, la llegada de una ambulancia fuera automática. Esto es lo que en unos meses, si todo va bien, tendrán los mayores de Alicante con SYMON, un sistema de inteligencia artificial creado por el Ayuntamiento que, a través de un reloj inteligente que llevará la persona, se le monitorizan las constantes vitales y ante cualquier problema avisa. " Lo que hace es controlar online los parámetros básicos de salud como la tensión, los pasos dados... e incluye un sistema de emergencia a petición de las personas mayores que podrá activarse por un comando de voz o ser táctil, y se utilizará la inteligencia artificial para evaluar y predecir riesgos sanitarios", explica Toño Peral, edil de Innovación, el área que impulsa este proyecto. De esta manera se da tranquilidad y seguridad a los mayores ya que, por ejemplo, ante una caida el sistema avisa a una central desde la que se llama al afectado. Si éste no contesta, automáticamente se envía una ambulancia.

Pero la función de SYMON no queda aquí.No sólo es dar seguridad, sino también acompañamiento y conversación, además de propuestas para el ocio de los mayores. Y es que está previsto también crear un portal de voluntariado, un grupo activo de personas solidarias que serán las encargadas de tutelar a uno o varios mayores que interactuara?n con ellos utilizando diversos medios, tecnolo?gicos y presenciales, mitigando su soledad y presta?ndoles la ayuda que necesiten.

También, a través de dispositivos móviles como una tablet, se creara?n diversas actividades interactivas para realizar ejercicios de movilidad y actividades lu?dicas, pensadas para desarrollar la activacio?n cognitiva, concursos de karaoke sobre mu?sica de su juventud, videoconferencias guiadas, chats de opinio?n, y realizar encuentros con otras personas que puedan conocer con este proyecto.

Audio









Este proyecto comenzará a andar en unas semanas a modo de prueba piloto con una veintena de mayores y con los ojos puestos en la financiación para que llegue a todos cuanto antes.

De momento SYMON ha sido elegido finalista de los Premios Europeos del Instituto de Innovación Política, en la categoría de ‘Buen Gobierno’, que se fallarán en Barcelona el 2 de mayo. La iniciativa, liderada por la concejalía de Innovación es pionera en el mundo y nace con el objetivo de promover el envejecimiento activo a través de dispositivos móviles utilizando la inteligencia artificial de la mano de profesionales y voluntarios.

SYMON, compite en este certamen europeo junto con once proyectos españoles finalistas de un total de 70. En esta 7ª edición han participado 334 proyecto internacionales de alto nivel procedentes de 26 países. Los finalistas y ganadores son elegidos por el voto de un jurado ciudadano compuesto por 1.086 ciudadanos europeos. Los Premios Europeos a la Innovación Política se han creado para reconocer el poder transformador de la innovación política, y distinguen “los proyectos públicos valientes y creativos de toda Europa que impactan positivamente en la vida de las personas y fortalecen la democracia”.