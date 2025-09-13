Fin de semana de fuego: Alicante sube las temperaturas y prepara sorpresas en el cielo

Alicante vive un fin de semana con temperaturas altas, cielos parcialmente nubosos y jornadas en las que el sol impondrá su presencia. Después de algunos días de ambiente más “flojo”, este sábado y domingo recuperan vivos tonos estivales: excelente para pasear al aire libre, disfrutar del litoral o relajarse en una terraza… eso sí, hay que estar pendiente del calor.

Sábado: calor y nubosidad variable

El sábado arranca con cielos poco nubosos durante la mañana, aunque se espera que la nubosidad aumente algo después del mediodía.

Las temperaturas máximas rozarán los 32 °C, mientras que las mínimas se mantendrán sobre los 21-22 °C.

Se prevé viento flojo del sudeste, sin lluvias previstas significativas.

Domingo: más suave, algunos núcleos nubosos

El domingo el ambiente seguirá caluroso, pero algo más llevadero: cielo con intervalos de nubes altas y medias.

Temperaturas estimadas entre 27-28 °C de máxima y unos 23-24 °C de mínima.

Humedad algo más alta al caer la noche, con sensación térmica que podría incomodar a quienes duermen sin aire acondicionado.