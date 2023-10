Así afecta el cambio climático a la granada mollar de Elche

Comienza la campaña de recogida de la granada mollar de Elche con Denominación de Origen Protegida. Se espera que la producción de este año alcance los 40 millones de kilos, una cifra muy similar a la del año anterior. No obstante, las malas noticias llegan por las condiciones climatológicas extremas, como las altas temperaturas del pasado verano: se estima que un 20% de la cosecha se ha echado a perder por culpa del excesivo calor y del efecto quemado que produce en la fruta.

En cuanto al precio de la granada, que ronda en las fruterías los 5 euros el kilo, es similar al de los últimos años y es algo que no sienta bien a los productores, que sí que han tenido que hacer un esfuerzo económico por la subida de las distintas facturas. Además, los agricultores ilicitanos también están echando a faltar un relevo generacional que garantice la supervivencia de la producción de esta fruta tan particular.

Acto simbólico del primer corte de la granada mollar esta temporada, este viernes en Elche.COPE Alicante





"El envejecimiento de los agricultores está haciendo mella en el campo de Elche y afecta a todos los productos", cuenta a COPE el agricultor Roque Bru desde Asaja Alicante. "Con lo que nos ha costado la Denominación de Origen...", lamenta. "No se compensa económicamente al agricultor y debido a la incertidumbre por la falta de agua, no tenemos relevo generacional y la superficie cultivada va cada vez a menos", admite.

En cuanto a la pérdida de cosecha, si en 2022 fue el granizo el principal enemigo, este año lo han sido las altas temperaturas. "A la fruta no le sienta bien el calor que está haciendo cuando no toca", indica Bru. "En pleno verano hubo días de mucho calor. El efecto lupa que hacen las gotas de agua los días de calor también está provocando que se quemen. El quemado de frutas ha sido este año muy superior al año pasado", explica.

"Deuda del agua"

En el acto simbólico del primer corte de la granada mollar de Elche esta temporada ha participado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el de la Diputación, Toni Pérez, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, entre otros. Mazón ha invitado este viernes al Gobierno de España a hablar de agua a través de la Mesa del Agua de la Generalitat y ha pedido que se reconozca "la nueva deuda del agua" que se ha creado con Alicante y que "antes no existía".

"A partir de ese reconocimiento podremos avanzar", ha destacado Mazón en declaraciones a los periodistas tras el acto, donde ha incidido en que espera que el Gobierno "no se retire" de la Mesa del Agua, "como sí hizo en la Mesa del Agua" creada por la Diputación de Alicante. "No se puede decir que se quiere dialogar y que se es demócrata y luego rechazar estar" en esta comisión, ha aseverado el jefe del Consell, quien ha insistido en que "volverá a tender la mano para hablar" desde "el rigor, la solidaridad y los datos" y con la voluntad de un acuerdo, "no de una guerra" del agua.