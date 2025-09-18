Pedro Sánchez anuncia más de 1.100 millones para el aeropuerto de Alicante, pero olvida lo más importante.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido Alicante para anunciar una de las mayores inversiones previstas en los aeropuertos españoles: 1.154 millones de euros hasta 2031 para modernizar el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Aena habla de más espacio en la terminal, controles de seguridad de última generación, un nuevo dique internacional para vuelos no Schengen, mejoras en aparcamientos, accesos y calles de rodaje. En definitiva, un aeropuerto más grande, más cómodo y más eficiente.

Pero la realidad es que, pese a la cifra millonaria, la provincia se queda de nuevo sin lo que más necesita: la segunda pista. Una infraestructura reclamada desde hace tiempo por el sector turístico y empresarial para dar respuesta al crecimiento imparable de pasajeros, más de 15 millones al año, y que permitiría competir en igualdad de condiciones con otros aeródromos españoles.

Porque Alicante ya no es un aeropuerto secundario. Es el quinto de España en tráfico internacional y la principal puerta de entrada para millones de turistas británicos, belgas, holandeses y nórdicos que llenan cada verano la Costa Blanca. Pero lo hace con una sola pista, que en temporada alta roza la saturación y deja poco margen para seguir creciendo. Y esa limitación, una vez más, se queda fuera de los planes del Gobierno.

El anuncio contrasta además con el trato que recibe la provincia en materia de inversión estatal. Entre enero y julio de este año, Alicante apenas ha recibido 39,3 millones de euros en obra pública, lo que representa un ridículo 0,7% del total nacional. Una provincia que es la cuarta de España en población y quinta en PIB debería recibir seis veces más de lo que percibe en la actualidad. Mientras en el conjunto del país la inversión crece un 14,5%, en Alicante se reduce a la mitad, pasando de 78 millones en 2024 a menos de 40 en 2025.

El resultado es un agravio histórico que se repite: un aeropuerto que será más moderno pero no más capaz, y una provincia que sigue quedándose sin las infraestructuras que necesita para mantener su liderazgo turístico y económico. Alicante recibe anuncios grandilocuentes, pero sigue sin la segunda pista y sin la inversión que le corresponde.

En definitiva, el Gobierno presume de cifras millonarias, pero deja en el tintero la demanda clave. Alicante tendrá un aeropuerto renovado, sí, pero seguirá sin la segunda pista que marcaría la diferencia entre un futuro de oportunidades o un nuevo techo de cristal en su desarrollo turístico y económico.