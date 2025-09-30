La OTAN desembarca en Alicante: tres buques de guerra de última generación llegan al puerto

Alicante será entre el 3 y el 6 de octubre punto estratégico de la defensa marítima internacional. El Grupo Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN 2 (SNMCMG2), bajo mando italiano, recalará en el puerto alicantino con el objetivo de realizar una escala logística dentro de su despliegue en el Mediterráneo.

La agrupación, comandada por el Capitán de Navío Fortunato Genovese, está compuesta por el buque insignia ITS Thaon di Revel, de la Armada italiana; el cazaminas español Sella; y el cazaminas italiano Crotone. Juntos forman parte de las fuerzas permanentes marítimas de la OTAN, que garantizan la seguridad en el mar y la protección de las rutas comerciales críticas.

Una misión clave en el Mediterráneo

Su cometido no es menor: detectar y neutralizar minas navales, salvaguardar infraestructuras marítimas y rutas de navegación, apoyar operaciones de la OTAN y mejorar la interoperabilidad entre las distintas armadas aliadas. Se trata de una capacidad multinacional y continua, esencial para mantener la seguridad en un mar tan estratégico como el Mediterráneo.

El buque futurista Thaon di Revel

El ITS Thaon di Revel es el primer buque de una nueva clase multipropósito de la Armada italiana. Concebido para misiones que van desde la vigilancia y el antipiratería hasta el combate de alta intensidad, destaca por su tecnología avanzada y su innovador “Naval Cockpit”, que permite que solo dos operadores controlen navegación, sistemas de combate y funciones del buque. Además, cuenta con cubierta de vuelo, hangar para helicópteros o drones, sistemas de radar de última generación y misiles de defensa.

Los cazaminas aliados: Sella y Crotone

El cazaminas español Sella, entregado en 1999, forma parte de la clase “Segura” y está diseñado con casco de fibra de vidrio reforzado con plástico para reducir su firma magnética. Incorpora sistemas de sonar avanzados y vehículos submarinos no tripulados capaces de identificar y neutralizar minas en el fondo marino.

El italiano Crotone, perteneciente a la clase “Gaeta”, es una evolución de la anterior clase “Lerici”. Fue entregado en 1994 y dispone de sofisticados sonares y vehículos teledirigidos, especializados en localizar, identificar y destruir minas navales en aguas costeras.

Escala estratégica en la costa española

La llegada de esta agrupación naval a Alicante supone no solo una oportunidad para reforzar la seguridad marítima en la región, sino también para estrechar la cooperación entre países aliados. La OTAN subraya que la presencia de estos buques en el Mediterráneo envía un mensaje claro: garantizar la seguridad de la navegación es una prioridad compartida.