Obispo Munilla: "La Misericordia es el antídoto para combatir la actual crisis espiritual y moral"

"La Misericordia como antídoto" a males que aquejan al hombre de hoy como son: el narcisismo, la falta de compromiso o el individualismo. Esa es la receta que da el Obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, durante la homilia de la eucaristía del año jubilar de la Santa Faz.

La cultura moderna vive inmersa en lograr un vida cómoda, el placer, el ser autosuficientes, la soberbia... Una seríe de características que llevan a la crisis espiritual y moral del hombre. La solución para Munilla es "la invocación que hacemos este día: Faz Divina Misericordia". Esto es el "mejor antídoto frente a la soberbia, no somos nada sin la gracia de Dios. También es el mejor bálsamo para sanar esa herida del narcisismo, de aquel que está decepcionado de la vida, lamiendo sus heridas, autocontemplarlo y no termina de gustarse a sí mismo. La misericordia de Dios no es un sentimiento de Dios hacia nosotros, sino que le pedimos su gracia para ser transformados e iniciar una vida nueva en Cristo Jesús Resucitado.

Dos propuestas

El Obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante también ha querido lanzar dos popuestas para este año jubilar a los cientos de asistentes a la misa de la Santa Faz. La primera ha sido más una invitación para que se acuda al monasterio otros días del año, no sólo el de la romería, y "poder estar aquí de manera más pausada, más tranquila, confesarse y ganar la indulgencia plenaria"

La segunda propuesta tiene como protagonista a la Soledad Marinera del Monasterio que el próximo 23 de noviembre será coronada "por lo que os propongo que también vengáis a verla y la tengáis en cuenta", ha dicho Munilla.