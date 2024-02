Multitudinario adiós a Miguel Valor en la Concatedral de San Nicolás

Último adiós a Miguel Valor, el que fuera exalcalde de Alicante y exdirigente provincial y autonómico del Partido Popular, Miguel Valor, fallecía este domingo a los 79 años de edad.

A las 11 de la mañana ha tenido lugar la misa funeral de despedida de Miguel Valor, un acto que ha contado con cientos de personas entre familiares, compañeros políticos de las distintas administraciones y amigos.





Una misa que ha oficiado el obispo emérito de la Diócesis de Orihuela Alicante Don Jesús Murgui. También ha habido gran presencia de políticos alicantinos, como la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el ex alcalde Gabriel Echávarri, el ex Presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll o ex compañeros de distintas corporaciones como Juan Seva, Maria Ángeles Goitia, Antonio Sobrino, Belén González o Marta García Romeu entre otros muchos.

La Figura de Miguel Valor

Valor (Alcoy, 1945) tuvo una gran trayectoria política en la administración provincial y autonómica, casi siempre vinculada a la cultura, que culminó a finales de 2014 con la llegada a la alcaldía de la ciudad de Alicante tras la dimisión de Sonia Castedo.

El político alcoyano comenzó su aventura en la política en UCD como concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy de 1979 a 1983 y, posteriormente, fue diputado de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Alicante de 1983 a 1991. Durante la década de los 90 desempeñó el cargo de Secretario Provincial del PP en Alicante, puesto que compaginó con el de Diputado de las Cortes Valencianas.

De 1995 a 2007 fue concejal del Ayuntamiento de Alicante, Vicepresidente de la Diputación Provincial y Diputado de Cultura y Deportes. También fue teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alicante y concejal de cultura (2007-2014). Tras la dimisión de Castedo, Miguel Valor fue elegido nuevo alcalde con el respaldo de su grupo municipal, manteniendo además los cargos de edil de Cultura y presidente del Patronato Municipal de Turismo y Playas.





Alicante de Luto

El ayuntamiento de Alicante ha declarado luto oficial durante este lunes por el fallecimiento del exalcalde popular Miguel Valor,e izará la bandera de la ciudad a media asta en señal de duelo.

De esta forma, la bandera de la ciudad permanecerá izada a media asta durante este lunes en el balcón del Ayuntamiento y en el resto de edificios municipales en señal de duelo y recuerdo de la memoria de quien también fuera diputado provincial, fallecido a los 79 años.

El luto oficial se declara “en reconocimiento de su figura y muestra de respeto del pueblo alicantino”, según el decreto firmado por Barcala, en el que se destaca que Valor, “a su larga trayectoria como concejal de este Ayuntamiento y diputado provincial, sumó el honor de ser alcalde de todos los alicantinos” (cuando recibió la vara de mando a raíz de la dimisión de Sonia Castedo, en 2015).

Tras conocer la muerte del exalcalde, Barcala ha expresado su dolor por la pérdida de Miguel Valor, del que ha destacado que “siempre fue una persona excepcional en todos los sentidos, un excelente compañero y un ejemplo como político”.





“Ha sido un orgullo para los alicantinos que fuera su alcalde y yo, personalmente, siempre agradeceré el cariño y respeto con el que me trató", ha señalado Barcala, quien ha añadido que desde los distintos puestos que a lo largo de su vida desempeñó hasta llegar a la alcaldía de Alicante "demostró una entrega total en el servicio a los demás, destacando su labor al frente de la Cultura". "Hoy hemos perdido a un gran hombre, de aquella vieja escuela, en la que el respeto de los demás se ganaba a pulso y se mantenía con el ejemplo. Descanse en paz", ha añadido el alcalde.