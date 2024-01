Móviles en las aulas: Los alicantinos a favor de su prohibición

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado votaba ayer, por unanimidad, la recomendación de que en los centros de Secundaria se mantengan apagados los móviles desde la entrada hasta la salida del alumno,y que en Infantil y Primaria no se lleven estos dispositivos salvo supuestos excepcionales y justificados.

Las reacciones no se han hecho esperar. El Conseller de Educación Jose Antonio Rovira ha opinado al respecto, ha indicado que el uso del móvil no está permitido como algo habitual en las aulas "pero entendemos que no hay que ir a la prohibición absoluta, según nos dicen los expertos".

A su juicio, "esta es una cuestión que tienen que decidir los expertos en educación y sería bueno hacer una normativa común".

La Asociación Adolescencia Libre de Móviles, que aglutiva a padres, docentes y psicólogos y que nació de forma expontanea a través de Telegram, va más allá y quiere que los móviles se prohíban como mínimo hasta los 16 años "porque el cerebro de los chavales no está preparado para estos apartos".

El Portavoz de esta asociación Pau Rubio, aplaude esta nueva iniciativa de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, pero sin embargo, no ve con buenos ojos la puerta abierta que se deja en secundaria.

Audio La Adolescencia Libre de Móviles de la Comunidad Valenciana opina sobre el uso de móviles en aulas





La búsqueda de alternativas de ocio

Ante la prohibición del uso del móvil, la presidenta del Consejo Escolar del Estado ha aconsejado a los colegios que "busquen alternativas de ocio". "De hecho eso es algo que ya se está haciendo en los centros educativos hay propuestas de recuperar juegos tradicionales, juegos que tengan que ver con cómo promover la convivencia que los chicos", ha precisado.

El Ministerio que dirige Pilar Alegría trasladará su propuesta a las comunidades autónomas en una reunión que se celebrará el próximo 31 de enero.

Comunidades que prohíben el uso del móvil

Hasta el momento hay cinco comunidades autónomas que ya prohíben el uso del teléfono móvil en horario lectivo: La Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha.