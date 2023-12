Padres y profesores de Alicante quieren los móviles fuera de las aulas "mínimo hasta los 16 años"

En los últimos años ha crecido el uso de los móviles cada vez a edades más tempranas y también en las aulas. Es habitual que los escolares lleven estos dispositivos a los centros con total normalidad. Ahora se busca poner remedio a este abuso que está detrás también de un problema como es el del acoso escolar.

La Comunidad Valenciana estudia posibles soluciones y aboga más por la restricción que por la prohibición en los centros. Ayer el ministerio de educación proponía a las regiones prohibir estos dispositivos en primaria y dejaba la puerta abierta a determinados usos en secundaria. Una medida que se queda corta para padres y profesores. La Asociación Adolescencia Libre de Móviles, que aglutiva a padres, docentes y psicólogos y que nació de forma expontanea a través de Telegram, va más allá y quiere que los móviles se prohíban como mínimo hasta los 16 años "porque el cerebro de los chavales no está preparado para estos apartos". En esa línea, en la de prohibirlos, también está la COVAPA, la confederación de padres de alumnos de la Comunidad Valenciana, que no ve con buenos ojos que el uso en los centros se quede en restricciones. "Queremos su prohibición total porque las restricciones no sirven y se deja la puerta abierta a que estos dispositivos estén en las aulas con la excusa de que en algunas clases pueden ser necesarios cuando el profesor o el proyecto pedagógico lo requiera", explica Sonia Terrero, presidenta del colectivo que añade que "el móvil no es necesario porque para el trabajo del alumno en los centros ya hay ordenadores y tablets, correctamente controlados".

En enero el ministerio de Educación volverá a sentarse con las comunidades autónomas en busca de una solución "consensuada" para terminar con un problema que preocupa a muchas familias como es el uso y abuso de los móviles entre los más jóvenes. Los expertos abogan por la formación y una mayor educación en tecnologías tanto para profesores como padres y alumnos.