El mapa de las zonas prohibidas para patinetes en Alicante… y las multas que puedes llevarte

Alicante endurece el control sobre los vehículos de movilidad personal (VMP) —patinetes eléctricos, monopatines y similares— con un balance contundente: más de 2.500 sanciones en lo que va de 2025. La mayoría, por circular sin casco (806), hacerlo por zonas peatonales sin autorización (440) o transportar a más de una persona (352).

La Policía Local ha intensificado los controles en puntos clave de la ciudad, desde el centro histórico hasta las playas y barrios periféricos. Según el concejal de Seguridad, Julio Calero, el objetivo es “reducir infracciones, proteger a los peatones y fomentar un uso responsable” de estos vehículos.

En marzo, una campaña específica de 15 días dejó 315 denuncias por circular por espacios prohibidos. Además, antes de esa operación, agentes visitaron 117 centros educativos para informar a estudiantes sobre las normas y riesgos asociados.

La ordenanza municipal prohíbe circular por aceras, paseos peatonales como la Explanada de España o la avenida de Niza, carriles bus y plataformas de TRAM. Las sanciones van de 100 a 500 euros, y la edad mínima para conducir un VMP con motor eléctrico es de 16 años.

“Todos los usuarios deben saber que el casco es obligatorio, que no pueden circular por aceras y que la velocidad máxima es de 25 km/h”, recuerda Calero, quien también recomienda contar con seguro para prevenir incidentes.

La vigilancia se mantendrá durante todo el año, con campañas puntuales para frenar la conducción negligente y garantizar la seguridad vial en Alicante.