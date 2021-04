Los nuevos radares de Benidorm reducen la velocidad del tráfico en sus primeras dos semanas

Los nuevos radares para controlar la velocidad que el Ayuntamiento de Benidorm ha instalado recientemente en nueve puntos del municipio han reducido la velocidad del tráfico rodado en 6 kilómetros por hora de media en las dos primeras semanas de funcionamiento.

El análisis señala, además, que el número de vehículos que circula a velocidad excesiva se ha reducido igualmente en torno a un 20 por ciento. Unos datos que el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha calificado de "positivos", aunque confiaba en que la velocidad siga reduciéndose hasta acercarse lo más posible a los límites marcados en cada vía. De hecho, en las semanas previas a la instalación de los radares los informes de Movilidad reflejan que casi el 74% de los vehículos que pasaban por esos puntos lo hacía a una velocidad superior. Dos semanas después ese porcentaje se ha reducido al 54,4%.

Los controladores de velocidad se han instalado en nueve vías con diferentes velocidades máximas para el tráfico, si bien en ninguna de ellas se pueden superar los 30 kilómetros por hora. Los nuevos dispositivos están situados en puntos de las avenidas Juan Pablo II, Alfonso Puchades, Beniardá, Vía Parque y Comunidad Valenciana, en las que la velocidad está limitada a 30 km/h. En las avenidas de Villajoyosa, Severo Ochoa y Armada Española el límite está fijado en 20 km/h mientras que en la avenida del Mediterráneo no se pueden exceder los 10 km/h.

Conductores temerarios

Pese a lo reducido de los límites de velocidad, los informes recabados por el área de Movilidad han constatado que los radares han captado a algún vehículo que circulaba a 124 km/h en la avenida Juan Pablo II. Otro ejemplo situaba a un conductor cuya velocidad era de 96 km/h en la avenida del Mediterráneo, cuyo máximo está fijado en 10 km/h. Igualmente el radar de la avenida Villajoyosa también ha captado a vehículos a 100 kilómetros hora en una vía limitada a 20.

No obstante, el conocimiento que los conductores tienen de la ubicación de los dispositivos está consiguiendo "poco a poco" el efecto deseado, según explicaba González de Zárate, que destacaba cómo en vías como Juan Pablo II o la avenida de Villajoyosa el número de vehículos que ruedan a velocidad excesiva "se ha reducido en más de un 30% en dos semanas y las otras se mueven en parámetros parecidos". El concejal ha valorado también que "sin haber denunciado se están bajando los datos de velocidad, que son muy buenos en este espacio de tiempo". En ese sentido ha afirmado que no se multará "a aquellos conductores que se desplacen a una velocidad moderada". "Todavía no se ha denunciado a nadie, aunque podríamos hacerlo ya, pero solo se multará a quienes no circulen a una velocidad moderada" ha concluido.