Ni Ibiza ni la Costa del Sol: Alicante lidera el mercado inmobiliario internacional en 2025

Alicante vuelve a situarse en el epicentro de la demanda inmobiliaria internacional. Según datos de idealista, un 33,2% del total de las búsquedas de vivienda en España realizadas por ciudadanos extranjeros durante el segundo trimestre de 2025 se concentraron en la provincia, por delante de Baleares (31,5%) y Málaga (27,1%).

El atractivo de la Costa Blanca mantiene a Alicante como la provincia más deseada para vivir por europeos que sueñan con el Mediterráneo. Los neerlandeses lideran la lista de interesados (19%), seguidos de alemanes (12%) y británicos (11%), que históricamente habían dominado el mercado pero ahora ceden terreno frente a otras nacionalidades.

En el conjunto nacional, los extranjeros compraron casi 93.000 viviendas en 2024, lo que representó el 14,6% del total de operaciones. Todo apunta a que 2025 seguirá con una alta demanda foránea, especialmente en la costa levantina y en los archipiélagos.

El liderazgo de Alicante no es casualidad: su clima, conexiones aéreas, calidad de vida y precios competitivos respecto a Baleares o Málaga, consolidan la provincia como el destino favorito para quienes buscan una segunda residencia, inversión o un nuevo hogar junto al Mediterráneo.