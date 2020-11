Gastrogumi: Casa Joaquín, Santa Pola

Ante nosotros paso de largo, para otras mesas, un caldero Santa Polero con un olor y una visual para meterle un zarpazo de inmediato y una bandeja de langosta con huevos fritos y patatas (marca de la casa) que me apunte de inmediato en la cabeza de los deseos para, espero, una futura y pronta ocasión.

Aunque quien me conoce sabe que yo no soy muy de postres, al personal que me acompañaba tampoco les defraudó en absoluto, una degustación de flan de turrón, vainilla y tarta de chocolate. ¡Qué bien me comen mis chic@s!. Ya ven, ni una arruga, por algo será que es uno de los sitios de moda y peregrinación de los “lobbies gourmet alicantinos”, quien busca, encuentra.