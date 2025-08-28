Fuerte explosión en Alicante: un muerto en una empresa de fuegos artificiales

Tragedia en Redován. El fallecido este jueves en la explosión registrada en la pirotécnica Ferrández ha sido identificado como Manuel Ferrández Ruiz, socio, trabajador y miembro de la familia propietaria de esta empresa centenaria, según ha confirmado el Ayuntamiento del municipio alicantino.

El suceso se produjo sobre las 9:36 horas en una de las casetas de transformación de artículos pirotécnicos, mientras Ferrández manipulaba un artefacto. La deflagración desencadenó un incendio que, aunque ya está estabilizado, movilizó a un amplio dispositivo de Guardia Civil, Policía Local, bomberos y servicios de emergencias, que continúan en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos.

La pirotécnica Ferrández, fundada en 1892, es uno de los grandes referentes del sector en la Comunitat Valenciana, actualmente gestionada por la cuarta generación familiar.

Un herido leve y un pueblo consternado

Además de la víctima mortal, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que un hombre de 57 años resultó herido leve por quemaduras e inhalación de humo, siendo trasladado al Hospital de la Vega Baja.

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha lamentado la pérdida y trasladado el pésame en nombre de toda la corporación municipal a la familia y allegados de Manuel Ferrández. Asimismo, ha anunciado la suspensión del concierto festero previsto para esta noche en señal de duelo.

La explosión, de gran intensidad, se escuchó en varios municipios colindantes y ha dejado consternada a la localidad de Redován, con 8.200 habitantes, muy ligada históricamente a la pirotecnia y a la familia Ferrández, que ha llevado el nombre del municipio por toda España gracias a sus espectáculos premiados.