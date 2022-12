La UA empleará IA para transcribir partituras musicales de bibliotecas

El proyecto PolifonIA, de la Universidad de Alicante (UA), ha logrado una financiación de 113.500 euros para el desarrollo de una herramienta digital que permitirá el tratamiento, transcripción, digitalización y divulgación de partituras de música antigua entre bibliotecas españolas mediante la aplicación de inteligencia artificial.

El proyecto de 'Revalorización del fondo de música mensural en bibliotecas digitales españolas mediante Inteligencia Artificial' cuenta con Jorge Calvo, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA, como investigador principal y también participan investigadores del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Generlitat y la Biblioteca Nacional de España.

En concreto, el objetivo pasa por revalorizar el contenido de los fondos de música histórica en bibliotecas españolas, transcribir y automatizar digitalmente los fondos de música hispana polifónica mediante inteligencia artificial, recuperar el patrimonio musical hispánico y hacerlo accesible a la ciudadanía desde cualquier dispositivo electrónico.

Según ha explicado Calvo, "el desarrollo de PolifonIA habilitará la transformación digital de los procesos y servicios de las bibliotecas digitales españolas con respecto a sus fondos musicales". Para tal fin, los fondos se transcribirán mediante 'Optical Music Recognition', una tecnología para transcribir automáticamente partituras musicales, y, a través de ella, se podrán realizar todo tipo de procesos de musicología digital, búsquedas por contenido a gran escala o de obras repetidas, la transposición automática e, incluso, la reproducción utilizando distintos métodos de síntesis.

Esto permitirá por primera vez que las personas puedan disfrutar del patrimonio musical al que hasta ahora no tenían un acceso real. "Esto situará a las bibliotecas españolas a la vanguardia del uso de tecnologías habilitadoras en un entorno real", ha apuntado el investigador, que ha expuesto que uno de los principales valores del proyecto es la divulgación que se podrá realizar una vez digitalizadas las partituras e indexadas en las bibliotecas españolas en archivo digital.

No obstante, las ventajas de la iniciativa no acaban solo con la puesta en valor para la ciudadanía del contenido tratado, han incidido desde el centro universitario, puesto que "sectores como el académico, el educativo o los profesionales de la música podrán acceder a la música con distintos propósitos". "Con la transcripción de las obras a partitura digital se permite el acceso a este contenido de personas de cualquier nivel musical, ya que, al haberse transcrito la obra a partitura digital, ésta se puede sintetizar para ser escuchada por cualquiera, incluso por invidentes que de otra forma no podrían disfrutar del patrimonio musical", ha sostenido Calvo.

La transcripción permite mostrar la obra tanto en notación original antigua como en notación moderna, por lo que músicos de cualquier nivel pueden utilizarlas y estudiarlas. Asimismo, "para un uso más profesional, las editoriales no tendrán que realizar el esfuerzo rutinario inicial de transcripción y se pueden centrar en la tarea importante que es la de la propia edición crítica", ha expuesto.