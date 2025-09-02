Drones y obras de emergencia para proteger el monumento más emblemático de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha activado un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros para garantizar la seguridad del Castillo de Santa Bárbara, después de que un informe geológico detectara un riesgo “grave” e “inminente” de desprendimientos en la ladera del Benacantil.

La actuación, adjudicada a la empresa CHM Obras e Infraestructuras SA, tiene como objetivo la protección y contención del material rocoso “inestable” localizado bajo el macho del castillo, uno de los enclaves más emblemáticos y visitados de la ciudad.

Obras paralizadas desde el 19 de agosto

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explicó que el peligro se identificó durante las obras de conexión peatonal entre el Parque de la Ereta y el acceso al castillo. Tras el hallazgo, el Ayuntamiento ordenó la paralización inmediata de los trabajos y el cierre de la zona desde el 19 de agosto para evitar riesgos a trabajadores y visitantes.

Además, se estableció un perímetro de seguridad y se encargó al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) una valoración técnica del terreno, incluso con el uso de drones, para supervisar el estado de los taludes y muros.

Actuaciones de emergencia para proteger patrimonio y visitantes

“No es la primera vez que se interviene en esta zona del Benacantil”, señaló Villar, quien recalcó que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas y proteger el patrimonio histórico.

El contrato de emergencia contempla trabajos inmediatos de consolidación y refuerzo para evitar cualquier desprendimiento en uno de los símbolos más reconocibles de Alicante y punto clave de atracción turística.