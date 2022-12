La Diputación aportará dos millones de euros para garantizar la continuidad del Imserso en Alicante

La Diputación de Alicante aportará dos millones de euros para garantizar el mantenimiento del programa Imserso en Alicante, una medida que favorecerá a 37 establecimientos hoteleros de la Costa Blanca, que se distribuirá a través de los ayuntamientos y que permitirá mantener 2.000 puestos de trabajos directos y hasta 10.000 indirectos.

En una rueda de prensa en la que han participado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, el presidente de Hosbec, Federico Fuster, y el expresidente Toni Mayor, Mazón ha asegurado que la Diputación lanza este programa para "combatir la infrafinanciación permanente" que "mantiene" el Gobierno con el Imserso.





Así, estos dos millones se incorporarán al presupuesto ordinario de la Diputación para "reforzar y ayudar a la sostenibilidad básica de los hoteles en el programa Imserso", que según ha explicado Montes trabajan a pérdidas, pues los mayores pagan 22 euros al día, mientras que el coste mínimo unitario se cifra en 37 euros.

Montes, que ha incidido en que sumando las ayudas de Turisme de la Generalitat y la Diputación se sigue trabajando a pérdidas, ha celebrado no obstante que las mismas permitirán que la planta hotelera siga al 100% y no se cierre ningún establecimiento que trabaje con el programa Imserso.

Además de Benidorm, se beneficiarán de esta ayuda los municipios de Finestrat, Calpe, Xàbia, Alfàs del Pi y Altea, en un programa que la secretaria general ha tildado de "esencial" con tal de mantener el empleo: "Es un drama que este programa fracase y no se actualice".

Al respecto, el presidente de la Diputación ha insistido en "la falta de sensibilidad" del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "con uno de los colectivos sociales más importantes y que mejor atención merecen tras la pandemia", como es el de los mayores, y ha resaltado que es por ello que la Diputación quiere "ayudar en los posible" para seguir "con la pujanza del sector turístico" en Alicante.

"Desprecio" al sector hotelero

"La Diputación de Alicante contribuirá -con el sector hotelero- todas las veces necesarias mientras siga este desprecio, y este año no podía ser de otra manera", ha dicho Mazón, que ha subrayado que esta línea de ayudas fluirá a través de los ayuntamientos con los propios establecimientos incorporados al Imserso.

Por su parte, Fuster ha resaltado que esta línea es "vital" para los hoteles, en un programa que "tiene muchas vertientes positivas", pero que no se ha actualizado: "No hay manera de conseguir un Imserso 2.0, que ayude a los mayores de hoy, que no son los de los años 80", ha apuntado. Así, ha coincidido con Montes en el hecho de que pese a que los hoteles siguen en pérdidas con este programa, "pueden decidir no cerrar los hoteles durante seis meses, con lo que eso supone para los empleos".