Desconexión digital de los trabajadores de la Universidad de Alicante fuera del horario laboral

El Protocolo de desconexión digital aprobado por la Universidad de Alicante reconoce y promueve el derecho de su personal a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral. El ideario se ha realizado de acuerdo con lo establecido en las normativas laborales vigentes y en consonancia con los principios de conciliación de la vida laboral y personal que promueve la institución académica.

La medida se ha aprobado en la Mesa Negociadora. Tal y como ha asegurado el gerente, Julio García, “La salud laboral es una de las líneas estratégicas del equipo de dirección, y el objetivo de poner en marcha este protocolo no es solo ajustarnos a lo que establece la Ley, sino que, además, estamos convencidos de que la desconexión digital contribuye a la salud del personal, ya que disminuyendo la fatiga tecnológica, mejoramos el clima laboral y la calidad del trabajo, fines esenciales para la viabilidad de la conciliación de la vida personal y laboral”.

El protocolo aprobado dispone diferentes medidas para hacer efectiva la desconexión digital tanto por parte del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) como del Personal Docente e Investigador (PDI) y se ha redactado en consonancia con la regulación recogida en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Para facilitar el ejercicio de este derecho, la Universidad de Alicante se va a habilitar una sección en su página web para ofrecer modelos de respuestas, ejemplos de pie de firmas, configuraciones de envíos programados y otras pautas y recursos que permitan que los comunicados y mensajes respeten el derecho a la desconexión del personal con el que se trabaja. Además, las medidas se complementarán con acciones de sensibilización para toda la comunidad universitaria.

En el apartado referente al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, el protocolo prevé diferentes medidas para hacer efectiva la desconexión digital como reconocer “el derecho a desconectar digitalmente al finalizar su jornada laboral, según lo dispuesto en los acuerdos de condiciones de trabajo vigentes que establecen la jornada laboral obligatoria” y también el “derecho de las personas trabajadoras de no atender dispositivos digitales fuera de su jornada laboral, ni durante periodos de descanso incluidos en la jornada habitual, permisos, licencias o vacaciones”, apartado en el que señala que “no se está obligado a leer ni a responder a ninguna comunicación laboral fuera de su horario laboral, a menos que existan circunstancias de urgencia justificadas según lo dispuesto en la medida cuarta”.

El protocolo también prevé que “las comunicaciones relacionadas con el trabajo se llevarán a cabo dentro de la jornada laboral habitual” y que, “en concordancia con esta medida, se evitará solicitar respuesta a comunicaciones enviadas fuera de la jornada laboral diaria, asumiendo que la respuesta y la gestión se realizarán en la siguiente jornada laboral. Se insta a que esta medida sea tenida en cuenta especialmente por personal con responsabilidad sobre equipos de trabajo”.

La medida implementada por la UA destaca también que el personal no podrá ser discriminado por ejercer su derecho a la desconexión digital y asimismo tiene en cuenta también la posibilidad de que concurran circunstancias excepcionales que permitan comunicaciones que exijan una respuesta inmediata. No obstante, el gerente informa de que, tal y como también recoge el Protocolo, “estas medidas no se aplicarán en aquellos casos en los que la persona tenga asignado un complemento de disponibilidad horaria que implique una mayor dedicación”.

El protocolo prevé, de igual manera, medidas concretas para poder aplicar la desconexión digital al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alicante. Por un lado, está previsto informar al alumnado sobre la implementación de este protocolo de forma que el horario presencial esté claramente delimitado, en especial en aquellas acciones asíncronas que complementan la docencia presencial (mails, tutorías online, otras acciones campus virtual, etc.) para que se respete el derecho a la desconexión del profesorado. De este modo, tal y como explica Julio García, “se les recordará que su aviso, mensaje o comunicación será tenido en cuenta en una jornada de trabajo diferente a la franja horaria utilizada para su envío”. Por otro lado, el protocolo también recoge que las comunicaciones entre el personal investigador y entre los grupos de investigación “han de tener en cuenta las consideraciones que se proponen a fin de lograr una desconexión efectiva que permita y promueva el descanso”.