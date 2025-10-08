Un solo delincuente detrás de 38 robos en coches en la provincia de Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Crevillente a un joven de 24 años acusado de cometer 38 delitos de robo y daños en vehículos en distintas comarcas de la provincia de Alicante, entre ellas la Marina Baixa, l’Alcoià y el Baix Vinalopó.

El arrestado, que ya había sido detenido anteriormente por hechos similares, actuaba principalmente en Crevillente, Ibi, Alfaz del Pi, Altea y El Albir, donde forzaba coches para sustraer objetos de valor.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Crevillente detectaron un aumento de robos en vehículos. Tras varios meses de trabajo, consiguieron identificar un patrón común y vincular todos los hechos con el mismo sospechoso.

Entre los delitos esclarecidos figura un robo con violencia e intimidación con arma blanca ocurrido en un mercadillo de Alfaz del Pi el pasado 6 de julio, donde el detenido habría amenazado a un trabajador y le causó lesiones leves al ser sorprendido durante el robo.

El 25 de septiembre, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor en Crevillente, dando por cerrada la investigación. El joven está acusado de robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo y robos y daños en el interior de coches.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche, el detenido quedó en libertad con medidas cautelares.