¿Cuándo estará plantada la Hoguera Oficial frente al Ayuntamiento de Alicante?

Pedro Espadero, artista foguerer y constructor de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento de Alicante inicia este miércoles por la noche junto a su equipo el traslado de las piezas del monumento y espera terminar la plantà el sábado. Así que el próximo domingo 18 de junio ya podrá ser visitada 'Geoda', una hoguera de veinte metros en la que las miradas se dirigirán a un gran Ave Fénix que presidirá unos de sus remates.

Espadero ha pasado este miércoles por los micrófonos de Mediodía COPE Alicante para desvelar algunos detalles del traslado y de lo que significa su monumento. 'Geoda' está cargada de simbolismo y con el Ave Fénix ha pretendido rendir homenaje a los foguerers y barraquers que han sabido superar los complicados años de la pandemia que evitó la celebración de las Hogueras durante dos años.

No obstante, el artista también se ha mostrado reivindicativo hoy en Mediodía COPE. "Creo que los foguerers están un poco maltratados por la hostelería y por los hoteleros. Ganan mucho dinero con las Hogueras y todo eso nos viene fenomenal pero no revierte en los que están trabajando gratis. A mí me gustaría que toda esta gente que gana tanto dinero colabore económicamente con sus hogueras más cercanas, así seguirá creciendo la fiesta", ha comentado Espadero.

'Geoda'

El otro remate del monumento estará representado por un cuerpo de mujer que simboliza la Fiesta y en el que se puede apreciar la evolución de la construcción de una hoguera, tal y como precisó el artista en la presentación del monumento. 'Geoda' ha sido construida mediante una colección de fotografías hechas por el mismo constructor. También incluye ninots alusivos a periodistas radiofónicos de Alicante, como Luz Sigüenza (Onda Cero), Carlos Arcaya (Ser), Juan Carlos Gumiel (COPE), Denis Rodríguez (COPE), Pepe Requena (Onda Cero) y Juan Carlos Fresneda (Onda Cero).

El monumento tendrá ocho escenas en las que se distribuirán sus 28 ninots. Llegará a los 20 metros con unas bases de 12x11,90 metros. En cuanto al porcentaje de materiales, el 80% será madera; poliestireno y otros polímeros, 10%; papel y cartón, 7%; pinturas acrílicas, 1%, y otros, 2%, Otra de las peculiaridades del monumento se podrá apreciar en las cartelas situadas en los bajos. En ellas figurarán textos alusivos al renacer de las distintas fiestas de Alicante, firmadas por representantes de sectores como turismo, hogueras, barracas, moros y cristianos, o restauración y hostelería, entre otros.

