Comfecomerç advierte sobre los riesgos de la desaparición del pequeño comercio

La Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) ha puesto en marcha una campaña de comunicación que ha sido galardonada en el festival internacional de publicidad WINA y que advierte sobre las consecuencias socioeconómicas que puede tener para cada municipio la desaparición del comercio local.



"Esta novedosa acción dirigida al consumidor pretende concienciar sobre la necesidad de reflexionar, en un momento tan delicado como el actual, acerca de un gesto tan cotidiano como es la decisión de compra, que afecta directamente al desarrollo de los municipios y ciudades", ha apuntado Confecomerç en un comunicado.



La campaña tiene como eje central una web (elfuturoquecompras.com) que contiene un cuestionario, en el que se pregunta de forma anónima sobre cuáles son los hábitos de compra del usuario, que sumados a otros datos estadísticos permite a través de un algoritmo ofrecer un resultado sobre cómo se prevé que sea el futuro del municipio o ciudad donde reside cada uno y cómo afecta en la evolución del empleo, del envejecimiento de la población, de la renta per cápita o en el medio ambiente.



"Estamos en un momento en el que nos jugamos mucho y cada uno de nosotros tiene en su mano, a través de su propio comportamiento la posibilidad de cambiar todo aquello que no le guste con pequeños gestos", insisten desde Confecomerç.



El objetivo principal de la acción no es tanto arrojar una visión precisa a través de los datos, sino usarlos para sensibilizar y concienciar de una manera muy visual y directa sobre la influencia que ejerce nuestra manera de consumir en el entorno inmediato.



La web recoge el siguiente mensaje: “esto no es ningún servicio online de tarot o futurología. Podemos imaginar cómo será tu futuro porque, aunque no lo creas, lo estás comprando cada día. Y es que tu manera de comprar (la de todos) está perfilando el futuro en el que viviremos. Verlo te costará 2 minutos. ¿Te animas?”



La acción incluye también un sorteo entre todos aquellos que participen y contesten al cuestionario, que podrán optar a un premio provincial de un vale de compra por 250 euros.



El presidente de Confecomerç, Rafael Torres ha señalado “el espíritu cercano” a los ciudadanos de esta campaña “totalmente personalizada”, pero lo más destacado de la iniciativa es su mensaje.



"Como consumidores tenemos una responsabilidad, y debemos ser conscientes de la capacidad que tenemos de poder cambiar lo que no nos gusta, de apostar por unos hábitos que apuesten por la proximidad, por fomentar un entorno más próspero, más sostenible, más respetuoso con nuestro medio ambiente, más humano, donde las personas estén por delante, que favorezca la economía local, que preserve y proteja nuestro territorio, que genere riqueza y garantice mejores servicios", ha añadido.