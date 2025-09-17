Colas, atascos y 20.000 desplazamientos diarios: la sorprendente solución que triunfa en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante se convierte en referente de movilidad sostenible. Un estudio presentado por la Cátedra Vectalia Movilidad revela que más de 9.000 personas comparten coche habitualmente para desplazarse al campus de Sant Vicent del Raspeig, un dato que confirma la creciente apuesta de la comunidad universitaria por alternativas más eficientes y ecológicas.

Un campus con 20.000 desplazamientos diarios

Cada día, más de 33.000 personas —entre estudiantes, profesorado y personal de servicios— acuden al campus. Eso supone la entrada de unos 8.200 vehículos en hora punta y más de 20.000 desplazamientos diarios. Una presión enorme que obliga a buscar soluciones innovadoras para descongestionar el tráfico y garantizar la seguridad.

El coche compartido gana terreno en la UA

Aunque todavía su implantación es “baja”, según reconocen desde el Vicerrectorado, el coche compartido ha empezado a consolidarse entre los universitarios, sobre todo al inicio de los cuatrimestres. Se trata de una alternativa económica, cómoda y sostenible que, además, podría ser clave en áreas rurales donde el transporte público no llega.

Radiografía de los desplazamientos

El estudio refleja que casi la mitad del alumnado de la UA procede de la comarca de l’Alacantí (47,4 %), seguida del Bajo Vinalopó (15,2 %) y la Vega Baja (11,3 %). También destacan zonas como l’Alcoià, el Medio Vinalopó y la Marina Baixa, lo que confirma a la universidad como un nodo central de movilidad en la provincia.

Un plan con cuatro fases para transformar la movilidad

La Cátedra Vectalia propone un plan en cuatro fases: diagnóstico, estrategia adaptada a cada comarca, infraestructuras y herramientas tecnológicas que faciliten el carpooling, y un sistema de seguimiento y evaluación. El objetivo es claro: menos congestión, más seguridad y un campus sostenible.