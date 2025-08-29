De los coches a su salón: detenido en Calpe por acumular decenas de matrículas robadas como trofeos

Calpe (Alicante) ha vivido una semana marcada por la alarma vecinal tras la oleada de sustracciones de matrículas que afectó a vecinos y turistas. La Guardia Civil, en el marco de la operación “Matrics”, ha detenido a un hombre de 56 años acusado de robar una treintena de placas en apenas siete días.

El arresto se produjo después de que el sospechoso fuera sorprendido mientras manipulaba un vehículo en la localidad. Durante el intento de sustracción llegó a forcejear con el propietario, aunque finalmente huyó con las matrículas en la mano.

Una investigación que destapa un patrón selectivo

Las denuncias vecinales y la colaboración ciudadana fueron clave para detener al autor, al que se le imputan 26 delitos de hurto y un robo con violencia. En el registro de su vivienda, los agentes encontraron numerosas placas de matrícula extranjera, portaplacas y herramientas especializadas para su extracción rápida y silenciosa.

Según la investigación, el detenido centraba sus objetivos en coches con matrículas de determinados países europeos, lo que generó una gran preocupación entre los residentes extranjeros y turistas en plena temporada estival en Calpe, uno de los destinos más visitados de la Marina Alta.

Puesto a disposición judicial en Dénia

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Dénia, que decretó su libertad con medidas cautelares. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si hay más afectados o posibles conexiones con redes dedicadas al robo y falsificación de matrículas en la provincia de Alicante.